Öneri Çipras'tan geldi, SYRIZA olağanüstü kongreye gidiyor

Yunanistan’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) Merkez Komitesi, hükümet tarafından kabul edilen üçüncü kurtarma paketi yüzünden sert görüş ayrılıklarının yaşandığı parti içerisindeki anlaşmazlıkların giderilmesi için eylülde olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Başkent Atina’da toplanan SYRIZA Merkez Komitesi, parti lideri Başbakan Aleksis Çipras'ın kreditörlerle sürdürülen müzakerelerin tamamlanmasının ardından eylülde olağanüstü kongreye gidilmesi önerisini oy çoğunluğuyla kabul etti. Merkez komite toplantısında ayrıca, yeni yardım paketinin serbest bırakılması için belirlenen süre içerisinde kreditörlerle müzakereleri devam ettirip anlaşma imzalaması için Çipras'a yetki verildi.

'Başka başbakan isteyen varsa söylesin'

Çipras, merkez komite toplantısında yaptığı konuşmada, SYRIZA içerisindeki anlaşmazlıkların parlamentoya taşınmasının doğru olmadığını belirterek, itirazcı milletvekillerinin ne istediklerini açıkça söylemelerini istedi.

Anlaşmaya itiraz eden milletekillerin bir yandan alınan kararlara karşı çıkarken, bir yandan da hükümeti desteklediklerini söylemelerinin normal bir şey olmadığını ifade eden Çipras, "Daha iyi bir anlaşma yapabileceğini iddia eden varsa çıksın ve bunun nasıl olacağını sonuçlarıyla birlikte bize izah etsin. Başka başbakan isteyen de varsa burada açıkça söylesin" dedi.

Çipras, SYRIZA’nın bu koşullar altında hükümet olmaya devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, parti içerisindeki anlaşmazlıkların giderilmesi gerektiğini vurgulayarak gerekirse yeni bir program belirlenmesi için eylülde olağanüstü kongreye gidilmesini önerdi.

Merkez komitenin karar alması halinde, gerekirse SYRIZA'nın anlaşmayı uygulamaya devam edip etmemesi konusunda parti içinde bir referandum da yapılabileceğini kaydeden Çipras, “İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iktidara gelen ilk sol hükümet ya sol milletvekilleri tarafından desteklenir ya da sol milletvekilleri tarafından düşürülür. Sözde değil gerçek anlamda birlik olmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.