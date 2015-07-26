Yunanistan için kampanya: Ege ordusunda indirime gidelim Yunanistan’a destek olalım

Kreditörlere borcunu ödeyemediği için mali krizi derinleşen Yunanistan'a destek olmak için Change.org üzerinden kampanya başlatıldı. Kampanya metninde, "Yunanistan, Türkiye’yle yaşadığı sorunlar ve güven eksikliği nedeniyle, iyice eriyen bütçesinden her yıl askerî harcamalara 4 milyar Euro kaynak ayırıyor. Bunun nedeni, Türkiye’nin 4. Ordu’sunun (Ege Ordusu) gücü ve mevcudiyeti. Türkiye Ege Ordusu’nda kuvvet indirimine gidebilirse Yunanistan da bütçesindeki savunma harcamalarını azaltarak toparlanmasını kolaylaştırabilir" ifadeleri kullanıldı.

Cengiz Aktar'ın change.org üzerinden başlattığı kampanyanın metni şöyle:

Komşumuz Yunanistan zor günler yaşıyor ve büyük olasılıkla daha bir müddet yaşamaya devam edecek. Türkiye’de ise hükümet, ülkenin ne denli güçlü olduğunu her fırsatta dile getiriyor; hem hükümet hem sivil toplum komşu Yunanistan’a yardım için yollar arıyor. Yunanistan’ın alacaklıları pek çok önlemin yanında bütçede tasarrufa yönelmesini talep ediyor. Bu talebin karşılanmasında önemli bir katkı Türkiye’den gelebilir. Yunanistan’ın savunma harcamalarında ciddi tasarruf sağlamasına imkan sağlayarak...

NATO müttefiki Türkiye ile Yunanistan devletleri karşılıklı bir güven ve barış noktasına bugüne kadar gelemediler. Hâlâ kıta sahanlığı sorunu ve daha önemlisi, Kıbrıs var. Kıbrıs’ta müzakereler yolunda gitse de bu sorunların nihaî çözümü, çeşitli nedenlerle, zaman alabilir. Yunanistan, Türkiye’yle yaşadığı sorunlar ve güven eksikliği nedeniyle, iyice eriyen bütçesinden her yıl askerî harcamalara 4 milyar Euro kaynak ayırıyor. Bunun nedeni, Türkiye’nin 4. Ordu’sunun (Ege Ordusu) gücü ve mevcudiyeti. Oysa iki ülke halkları bu sorunların çatışmaya yol açacağını düşünmüyor, birbirini dost olarak görüyor, her alanda dostça ilişkiler kuruyor.

Türkiye Ege Ordusu’nda kuvvet indirimine gidebilirse Yunanistan da bütçesindeki savunma harcamalarını azaltarak toparlanmasını kolaylaştırabilir. Böyle bir kuvvet indiriminin sağlayacağı tasarruf her iki ülkede de eğitim, sağlık, adalet alanındaki iyileştirmeler için kullanabilir.

Böyle bir adım, kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı, iki ülke için maliyeti sıfır, kazancı yüksek bir dönüm noktası olur. Dahası, komşuya yardım etmenin onuru, Ege’de güven ortamının tesisi bu anlaşmanın kalıcı kazanımları olur.

Kampanyanın ilk destekçileri:

Ahmet İnsel, Ahmet İsvan, Ahmet Aykaç, Alev Er, Alper Öktem, Asaf Savaş Akat, Aydın Engin, Baskın Oran, Betül Tanbay, Celal Başlangıç, Cemal Uşak, Cengiz Aktar, Erdağ Aksel, Esra Mungan Gürsoy, Fuat Keyman, Gençay Gürsoy, Gündüz Vassaf, Hasan Cemal, İbrahim Betil, İlhan Nebioğlu, Levent Köker, Mehmet Altan, Mehmet Erbudak, Nazar Büyüm, Nilüfer Göle, Niyazi Kızılyürek, Nurcan Baysal, Nurhan Yentürk, Şahin Alpay, Osman Kavala, Oya Baydar, Ömer Laçiner, Ünal Ünsal, Yasemin Çongar, Yavuz Baydar, Zeynep Tanbay.

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