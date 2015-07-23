T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Borç yükü Yunan havalimanlarını da sattırıyor

Kârlı Yunan havalimanlarının yabancı şirketlere devredilmesi altyapı bakanının tepkisine yol açtı. Alman Fraport 14 havalimanını 40 yıl işletme hakkını aldı.

23 Temmuz 2015 14:51

Yunanistan Altyapı, Ulaştırma ve Ağlardan Sorumlu Bakan Hristos Spirtzis 14 havalimanının Alman Fraport ile Copelouzos Group şirketlerine satılmasını sömürgecilik politikasına benzetti. Spirtzis bir Alman televizyonuna verdiği demeçte, “Kâr getiren 14 havalimanının satılıp, zarar ettiği için hazineden destek verilen 30 hava limanının Yunan devletine bırakılmasının, Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye değil, bir sömürgeye yakışır” dedi.

Fraport liman işletmeciliği şirketi daha önceki Yunan hükümetleri döneminde, aralarında önemli turistik beldelerin de bulunduğu hava limanlarının ihalesini kazanmıştı. İhalede Yunan özelleştirme fonunun danışmanlığını yapan Lufthansa Consulting şirketinden yapılan açıklamada Fraport'a devredilecek hava limanlarının kârlılık potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Fraport 14 hava limanının 40 yıllık işletme hakkını alacak. İhale bedeli Yunanistan'ın borçlarını azaltmak amacıyla devlet özelleştirme fonuna aktarılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kârlı YunanFraportYunanistanAltyapı UlaştırmaAğlardan Sorumlu Bakan Hristos SpirtzisAlman FraportCopelouzos GroupAlmanYunanAvrupa BirliğiLufthansa ConsultingDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24