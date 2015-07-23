Borç yükü Yunan havalimanlarını da sattırıyor

Yunanistan Altyapı, Ulaştırma ve Ağlardan Sorumlu Bakan Hristos Spirtzis 14 havalimanının Alman Fraport ile Copelouzos Group şirketlerine satılmasını sömürgecilik politikasına benzetti. Spirtzis bir Alman televizyonuna verdiği demeçte, “Kâr getiren 14 havalimanının satılıp, zarar ettiği için hazineden destek verilen 30 hava limanının Yunan devletine bırakılmasının, Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye değil, bir sömürgeye yakışır” dedi.

Fraport liman işletmeciliği şirketi daha önceki Yunan hükümetleri döneminde, aralarında önemli turistik beldelerin de bulunduğu hava limanlarının ihalesini kazanmıştı. İhalede Yunan özelleştirme fonunun danışmanlığını yapan Lufthansa Consulting şirketinden yapılan açıklamada Fraport'a devredilecek hava limanlarının kârlılık potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Fraport 14 hava limanının 40 yıllık işletme hakkını alacak. İhale bedeli Yunanistan'ın borçlarını azaltmak amacıyla devlet özelleştirme fonuna aktarılacak.