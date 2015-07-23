İsviçreli milletvekilinden Yunanistan'a ilginç teklif!

Yunanistan’a borçlarının silinmesi karşılığında ilginç bir teklifte bulunuldu. Daha önce de açıklamalarıyla gündeme gelen, İsviçre'de aşırı sağcı Halk Partisi milletvekili Pierre Rusconi, Yunanistan'ın 300 adasından birini İsviçre'ye olan borçlarını ödemesi karşılığında satışa çıkarabileceğini söyledi.

Pierre Rusconi, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'a borçlarını ödemesi için adalarından birisini İsviçre'ye satmasını teklif etti. İsviçre basınında yer alan haberlere göre, Rusconi, "Yurt dışında topraklara sahip Fransa gibi İsviçre'nin de bir Yunan adası olabilir" dedi.

"Ölçüsüz" açıklamalarıyla daha önce de gündeme gelen Rusconi, İsviçre'de yaşayan Romanları ve İtalyan işçileri "İsviçre peyniri kemiren farelere" benzetmişti.