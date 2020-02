Once Upon a Time in Hollywood'un oyuncu kadrosu son şeklini aldı

T24

Her filmiyle olay yaratan Quentin Tarantino, 9. uzun metraj filmiyle sinema dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor. Halihazırda bir zamanlar Hollywood’u kasıp kavuran bir olayı merkezine alacak olmasıyla dikkat çeken Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da), oyuncu kadrosuyla olduğu kadar filmin içerisinde yer alan tarihi karakterlerle de çarpıcı bir etki yaratmaya aday gözüküyor. Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'in paylaşacağı filmde, gelen son haberlere göre ekibe yeni dahil olan isimlerden Mike Moh, Bruce Lee’yi canlandıracak.

Independent'ta yer alan habere göre, filmde daha önce Sharon Tate, Steve McQueen, Sam Wanamaker ve Roman Polanski gibi ünlü tarihi figürlerin yer alacağı açıklanmıştı. Tarantino'nun yeni filminin zengin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncuların büyük kısmının hangi karakterlere hayat vereceği de belli oldu. Rolü belli olan oyuncuların canlandıracağı karakterler şu şekilde listelendi:

Leonardo DiCaprio – Rick Dalton

– Rick Dalton Brad Pitt – Cliff Booth

– Cliff Booth Margot Robbie – Sharon Tate

– Sharon Tate Burt Reynolds – George Spahn

– George Spahn Damian Lewis – Steve McQueen

– Steve McQueen Emile Hirsch – Jay Sebring

– Jay Sebring Dakota Fanning – Lynette “Squeaky” Fromme

– Lynette “Squeaky” Fromme Clifton Collins Jr. – Ernesto “The Mexican” Vaquero

– Ernesto “The Mexican” Vaquero Keith Jefferson – Land Pirate Keith

– Land Pirate Keith Nicholas Hammond – Sam Wanamaker

– Sam Wanamaker Al Pacino – Marvin Shwarz

– Marvin Shwarz Scoot McNairy – Business Bob Gilbert

– Business Bob Gilbert Spencer Garrett – Allen Kincade

– Allen Kincade Mike Moh – Bruce Lee

– Bruce Lee Eddie Perez – Land Pirate Eddie

Zoë Bell, Tim Roth, Michael Madsen, Kurt Russell, Timothy Olyphant, James Marsden, Julia Butters, James Remar, Martin Kove, Brenda Vaccaro, Nichole Galicia, Craig Stark, Marco Rodríguez, Ramón Franco ve Raul Cardona’nın ise filmde hangi karakterleri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

Filmin içeriği nasıl olacak?

1969’un Los Angeles’ında geçecek filmde, Sharon Tate’in artık Hollywood’da tanınmakta güçlük çeken kapı komşusu Rick Dalton ile onun uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Cliff Booth’un hikâyesi konu edilecek. Tarantino’nun senaryosunu da yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Robert Richardson, sanat yönetimini ise Jann K. Engel üstlenecek.

Çekimlerine Haziran ayı içerisinde Los Angeles’ta başlanması beklenen film, Tate’nin öldürüldüğü tarih olan 9 Ağustos’un 50. yıl dönümünde, 9 Ağustos 2019’da vizyonda olacak.