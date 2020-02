Tarantino'nun yeni filminde Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio birlikte kamera karşısına geçecek

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Once Upon a Time In Hollywood' filmine Brad Pitt de dahil oldu.Filmde, Leonardo DiCaprio eski bir Western televizyon dizisinin yıldızı olan Rick Dalton'ı canlandıracak. Pitt ise Dalton'ın uzun süreli dublörü Cliff Booth karakterini üstlenecek.

Box Office Türkiye'nin aktardığına göre, Tarantino, filmle ilgili, "1969 yılının Los Angeles'ında, ‘yüksek'lerde gezen Hollywood hippi dünyasında geçen bir hikâye" tanımlamasını yapmıştı.

Film, 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek.