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On binlerce kişi Newroz kutlamaları için Kazlıçeşme'ye akın etti

Kazlıçeşme'de HDP tarafından organize edilen miting başladı

22 Mart 2015 16:16

İstanbul'da Newroz kutlamalarının adresi Kazlıçeşme Meydanı oldu. Binlerce kişinin akın ettiği meydanda Biji Newroz", "Biji berxwedane Kobanê" sloganları atıldı.

Kazlıçeşme'de yapılan Newroz kutlamaları için dün akşamsaatlerinde Newroz sahnesi kuruldu. Bu sabah erken saatlerde ise bölge trafiğe kapatıldı. Polisin arama noktaları koyduğu alana binlerce insan ellerinde bayrakla yürüyerek girdi.

ETHA’da yer alan habere göre, miting alanına büyük boyutlarda Abdullah Öcalan, Kemal Pir, Mazlum Doğan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya, Mahir Çayan ve Zilan'ın resimleri asıldı. Aralarında HDP ve ESP'nin de yer aldığı siyasi partilerin bayrakları ile sarı-kırmızı-yeşil flamalar açılan alan rengarenk bir hal aldı. Miting kürsüsüne "Şengal ve Kobanê'de yanan Newroz ateşi Ortadoğu'yu özgürleştiriyor" yazılı pankart asıldı. Newroz alanında binlerce kişi Kürtçe ezgiler eşliğinde halaya, Karadeniz ezgileri eşliğinde horon durdu.

HDP Milletvekili Levent Tüzel, HDP İl Eş Başkanları Cesim Soylu ve Ayşe Erdem ile HDP MYK ve PM üyeleri, ESP Genel Başkanı Sultan Ulusoy, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Arzu Atabek Çerkezoğlu, DİSK'e bağlı sendika başkanları, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ile çok sayıda kurumun temsilcileri, Rojava'da şehit düşen MLKP savaşçıları Serkan Tosun'un babası Niyazi Tosun, Suphi Nejat Ağırnaslı'nın annesi Nuran Ağırnaslı da protokolde yerini aldı. Alanda ESP, Halkevi, Partizan, Devrimci Anarşist Faaliyet (DAF) üyeleri de bayraklar ve pankartlarını açtı.

Newroz'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın dün Diyarbakır'da okunan mesajı bugün İstanbul'da bir kez daha dile getirilecek, ardından MKM korosunun konseri gerçekleştirilecek. Newroz mitinginin son ve ana konuşmasını HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yapacak. Miting Kawa'nın sahne almasıyla, halaylarla sona erecek. 

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