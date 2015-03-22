AKP'nin Newroz reklamına durdurma

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Newroz için hazırlattığı reklamın bu haliyle yayınının durdurulmasına karar verdi. Kararda, reklamdaki Türk Bayrağı ve dini simgelerin çıkarılması halinde reklamın yayınlanabileceği bildirildi.

Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, İstanbul'dan bir avukatın seçmen sıfatıyla, 298 sayılı Seçim Kanunu'na göre, 'siyasi reklamlarda bayrak ve dini simgelerin kullanılamayacağı' gerekçesiyle yaptığı başvuru, YSK tarafından bugün görüştü.

'Bayrak ve dini semboller çıkarsa yayınlanabilecek'

YSK, 298 sayılı kanunun 58. maddesine göre, 'propaganda ve siyasi reklamlarda Türk Bayrağı ve dini sembollerin kullanılmasının yasak olduğunu' tespit etti. YSK, siyasi partiler kanununun 87. maddesinde de, 'dini ibare ve simgelerin siyasi partilerce kullanılmasının yasak olduğuna' dikkat çekerek, her iki kanun çerçevesinde bayrak ve dini sembollerin seçim dönemindeki siyasi reklamlarda kullanılamayacağına karar verdi. YSK kararı çerçevesinde söz konusu reklam, Türk Bayrağı ve dini sembollerin çıkarılması halinde yayınlanabilecek.

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Hürriyet’e, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Seçim Kanunu’na göre siyasi reklamlarda ve propaganda amaçlı afiş ve ilanlarda bayrak ve dini ögeler kullanılamaz. Bunun amacı seçmenin dini duygularını istismar etmenin önünü geçip eşitliği sağlamaktır. Bu evrensel bir kuraldır. Batılı ülkelerin tümünde aynen vardır. Ama Ak Parti bile bile adeta suç işleme özgürlüğünü kullanıyorum diyerek, geçen mahalli idare seçimlerinde bayraklı reklam yapıp YSK’nın yasaklamasına rağmen bunun da ötesini geçtiler. Aklınıza gelen dini mabetlerin hepsini Kâbe, Mescid-i Nebevi’yi kullanarak reklam filmi yaptılar. YSK’nın buna müdahale edeceğini bekliyor ve umuyorum.”

RTÜK Üyesi Ali Öztunç’ta AK Parti’nin bayraklı, mabetti reklamına, Twitter hesabından tepki göstermişti. Öztunç, “Seçim dönemi başladı. Televizyonlarda bayrak ve dini sembollerin olduğu siyasi reklamların yayını yasaktır. AKP’nin bugün başlayan reklamı yasak kapsamındadır. YSK’nın kararı olmaksızın televizyonların yayınlamaması gerekir. Aksi halde ceza alırlar” mesajını paylaşmıştı.

Reklam filminde neler vardı

AKP tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin bütün değerlerini, renklerini, sevinçlerini, heyecanını aynı ekranda buluşturduğu belirtilen reklam filminde, Türkiye’nin her bölgesinden ve farklı coğrafyalardan insan ve doğa manzaraları da sunulmuştu. Filmin çekimleri, Kayseri, Nevşehir, Mardin, İstanbul, Ankara, Bursa, Artvin, Rize, Konya, Antalya, Adana, Edirne, Diyarbakır, Düzce, İzmir, Yozgat, Van, Ağrı, Cunda Adası, Ayvalık, Erbil, Azerbaycan, Makedonya’da yapılmıştı.

Son yerel seçimlerde AKP, Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı’nın yer aldığı bir reklam filmini kullanmıştı. Şikayet üzerine YSK, filmin kullanımını yasaklamıştı. Bayrak ve İstiklal Marşı ile ilgili bölümlerin çıkarılmasının ardından reklam filmi tekrar yayınlanmaya başlamıştı.