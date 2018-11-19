Ömür Gedik'ten Mustafa Sandal'a: Boşanma sonrası frenleri boşalan erkek sendromundan çıkmalı

Hürriyet yazarı Ömür Gedik, geçen hafta sosyal medyada akşam yemeği yediklerini belirterek Serel Yereli ile fotoğrafını paylaşan şarkıcı Mustafa Sandal'a, "Boşanma sonrası frenleri boşalan erkek sendromundan çıkıp bir an önce kendi değerinin farkına varması gerekiyor" dedi.

Emina Jahovic ile boşanan Mustafa sandal, geçen günlerde sosyal medya adresi İnstagram'dan Serel Yereli ile bir fotoğrafını, “Londra’dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok” notuyla paylaştı.

Yereli ise görüşmenin ardından, "Mustafa Londra’ya gelmeden önce mail atmıştı. E adam rica etmiş, Türkiye’de bir kariyeri var. Ben de kıramadım olur dedim, buluştuk. Büyüğüm kendisi, ne deseydim, olmaz diyemedim" açıklamasında bulundu.

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Hürriyet yazarı Ömür Gedik, Mustafa Sandal'ın bu paylaşımına ilişkin olarak şunları kaydetti:

Mustafa uzun süren evliliği bitince haliyle boşluğa düştü ve kiminle, ne için buluşsa, müzik de konuşsa, iş de konuşsa, yazsa, çizse dedikodu çıkıyor. Hem kariyeri hem çocukları hem de bu nahoş durumlardan kurtulması, milletin diline böyle düşmemesi için düzenli bir ilişkiye geçmesi gerekecek bir süre sonra. Birinde duracak ama nerede, kimde duracağını hep birlikte göreceğiz.

Bu arada Serel Yereli’nin “e adam mail atmış, müzik ve hayat hakkında konuşalım demiş, büyüğüm kendisi, ne deseydim, olmaz diyemedim” şeklindeki “rica etti, kıramadım” modundaki açıklamasından sonra Mustafa’nın da her önüne gelene mail, mesaj atma işlerine bir son vereceğini düşünüyorum. Boşanma sonrası frenleri boşalan erkek sendromundan çıkıp bir an önce kendi değerinin farkına varması gerekiyor.