Mustafa Sandal'ın fotoğraf paylaştığı Serel Yereli: Büyüğüm kendisi, ne deseydim, olmaz diyemedim

Emina Jahovic’le evliliği geçen haziran ayında tek celsede biten şarkıcı Mustafa Sandal, oyuncu Serel Yereli ile sosyal medyada, "keyifli bir akşam yemeği sonrası" sözleriyle fotoğaf paylaştı. Serel Yereli buluşmayla ilgili olarak, "Mustafa Londra’ya gelmeden önce mail atmıştı. E adam rica etmiş, Türkiye’de bir kariyeri var. Ben de kıramadım olur dedim, buluştuk. Büyüğüm kendisi, ne deseydim, olmaz diyemedim" diye konuştu.

Sandal, çocuklarıyla gittiği Londra’da oyuncu Serel Yereli ile buluştu. Ünlü şarkıcı, Yereli ile bir fotoğrafını aynı gün “Londra’dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok” notuyla sayfasına yükledi.

Serel Yereli buluşmayla ilgili şunları söyledi:

“Mustafa Londra’ya gelmeden önce mail atmıştı. Müzik hakkında, hayat hakkında buluşup konuşalım, ne yapıyorsun Londra’da diye. E adam rica etmiş, Türkiye’de bir kariyeri var. Ben de kıramadım olur dedim, buluştuk. Çocuklar da çok tatlıydı, güzel bir yemek oldu. Büyüğüm kendisi, ne deseydim, olmaz diyemedim. Ben burada çok ciddi kariyer kurmaya çalışıyorum. Mustafa ile müzik ya da düet gibi bir çalışmamız olmayacak.”

Sandal, daha sonra, “Serel’le buradaki stüdyo tonmaister ve mastering ortamları ile alakalı buluştuk. Burada bu konuda sağlam bir muhiti var! Yani bir müzisyen, bir müzisyenle müzik üzerine bir saat vakit geçirip sohbet etti!” açıklaması yaptı.