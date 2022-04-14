Ömür Gedik: Will Smith'in, Chris Rock’a attığı tokat doğru değildi ama sonuçları biraz ağır olmaya başlamadı mı?

Hürriyet yazarı Ömür Gedik, Oscar töreninde Chris Rock'a tokat adan Will Smith'e yönelik yaptırımlarının ağır olmaya başladığını savundu.

Gedik, yazısında kızının Will Smith'e üzülmeye başladığını söylerken, kendisinin de yufka yürekli olduğunu ve hak verdiğini söyledi.

Gedik, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tamam, Oscar töreninde Chris Rock’a attığı yumruğumsu tokat doğru değildi, yanlış yaptı ama sonuçları biraz ağır olmaya başlamadı mı? Akademi’den 10 yıl boyunca men edildi. Oynadığı 'Fast and Loose' ve 'Bad Boy 4' adlı yapımlar askıya alındı.

Geçen yıl yayınlanan otobiyografi kitabının haklarını satın almak için yarışa giren dijital platformlar sessiz sedasız bu isteklerinden vazgeçtiler. Şu anda Will Smith otobiyografisiyle ilgilenen yok! Tüm bunların üstüne bir de uğruna dünya aleme rezil olduğu eşinin hamile olduğu için evlenmek zorunda kaldığını söylediği ve 'Ben hiç evlenmek istememiştim ki' dediği video ortaya çıktı. Bir insana üst üste bu kadar vurulmaz ki. Will Smith bir tokat attı, bin tokat yiyor."

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