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Kültür-Sanat

Netflix, Will Smith'in başrol olacağı film projesini rafa kaldırdı

Oyuncu Will Smith, Oscar Ödül Töreni’nde tepki çeken tokatının ardından Akademi üyeliğinden istifa etmişti

03 Nisan 2022 12:40

Netflix, Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock’a tokat atan Will Smith’in başrolünde yer alacağı Fast and Loose isimli film projesini rafa kaldırdı. 

Hollywood Reporter’da yer alan habere göre, Netflix’in başrolde Will Smith’in rol almasını planladığı Fast and Loose filmi projesiyle ilgili karışıklık, Oscar Ödül Töreni’nden bir hafta önce yönetmen David Leitch’in projeden ayrılmasıyla başlamıştı.

Netflix acil yönetmen arayışındayken, oyuncu Will Smith’in Oscar töreninde eşinin rahatsızlığıyla ilgili şaka yapan sunucu Chris Rock’a tokat attığı olay yaşandı. 

Netflix’in film projesini rafa kaldırdığı öğrenildi. 

Fast and Loose, bir suç örgütü liderinin geçirdiği saldırıdan sonra hafızasını kaybetmesini konu alacaktı.

Oyuncu Will Smith, Oscar Ödül Töreni’nde tepki çeken tokatının ardından Akademi üyeliğinden istifa etmişti.

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