Akademi'nin Will Smith'e verdiği ceza belli oldu!

Ne olmuştu? Chris Rock, Smith'in yanında oturan eşine, yeni saç modeliyle ilgili espri yaptı. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti. Sunucu sahnede gülmeye devam ederken, Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" dedi. Will Smith, bunun üzerine daha yüksek sesle; "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepkinin ardından "Tamam. Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi" dedi. Jada Pinkett Smith, Aralık 2021'de saçını neden kısa kestirdiğini anlatmıştı: Kimse beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum. Alopesi adlı hastalık yüzünden saç kaybı yaşadım. Smith geçtiğimiz günlerde Akademi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış "Yaptığım hareketler şoke edici, acı verici ve bağışlanamaz" demişti.