Akademi'nin Will Smith'e verdiği ceza belli oldu!

Akademi, Will Smith'i Oscar galasından ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl boyunca men etti.
Akademi heyeti, 94. Oscar töreninde eşiyle ilgili esprisi üzerine sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat atan Will Smith'le ilgili olası yaptırımları tartışmak üzere toplandı.
Toplantı sonrasında Akademi'den yapılan açıklamada Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e Oscar galasından ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl boyunca men cezası geldi.
94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma." diye bağırmıştı.
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Ne olmuştu?
Chris Rock, Smith'in yanında oturan eşine, yeni saç modeliyle ilgili espri yaptı. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti. Sunucu sahnede gülmeye devam ederken, Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" dedi.
Will Smith, bunun üzerine daha yüksek sesle; "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepkinin ardından "Tamam. Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi" dedi.
Jada Pinkett Smith, Aralık 2021'de saçını neden kısa kestirdiğini anlatmıştı: Kimse beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum. Alopesi adlı hastalık yüzünden saç kaybı yaşadım.
Smith geçtiğimiz günlerde Akademi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış "Yaptığım hareketler şoke edici, acı verici ve bağışlanamaz" demişti.
'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı
Will Smith, daha sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ünlü oyuncunun ödül aldığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Smith "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan ise özür dilemedi.
TIKLAYIN | Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, Chris Rock'ı sahnede tokatladı: Eşimin adını o lanet ağzına alma