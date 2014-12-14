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Ömer Laçiner: Bu tutuklamalar dehşet verici olmaktan öte tiksindirici bir hal aldı

Birikim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Laçiner, 14 Aralık operasyonunu 'alçakça bir durum' olarak niteledi

14 Aralık 2014 18:15

Birikim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Laçiner, Gülen Cemaati bünyesindeki medya kuruluşlarına yönelik olarak düzenlenen 14 Aralık operasyonuyla ilgili “Bu gerekçelerle gözaltı yapılması dehşet verici, tiksindirici” yorumunda bulundu.

Samanyolu televizyonunun canlı yayınına katılan Laçiner’in açıklamaları özetle şöyle:

“Bizim medyadan basından takip edebildiğimiz kadarıyla, bu gerekçelerle gözaltı yapılması korkunç. Bu gerekçeler hukukun dışına çıkmakla kalmıyor bu düşündürecek bir şey. Bu gidiş gidiş değil. Pazar sabahı bu insanların evlerinden gözaltına alınması dehşet verici. Bu tutuklamalar dehçet verici olmaktan da öte tiksindirici bir hal aldı. Biz demokrasi açısından endişelenmiyoruz. Bu kadar alçakça bir durumu sindiremiyoruz. Bu alçakça durumların hepsi geçer, bunların hepsi geçer ama bu durumun Türkiye’ye faturası hepimizi utandıracak durumda.”  

 

 

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