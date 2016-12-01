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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ömer Halisdemir'i şehit eden 18 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Astsubay Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi vurmuştu

01 Aralık 2016 14:54

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'in ölümüyle ilgili olarak hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 18 sanık yer alıyor. Sanıklar için 4'er kez müebbet hapis isteniyor.

15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci generallerden Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili iddianame tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 18 sanıktan 17'sinin "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme", "TBMM'yi Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" ve "Nitelikli Kasten Öldürme" suçlarından 4'er kez, sanık Mihrali Atmaca'nın ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Bütün sanıkların ayrıca "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.   

 

"Örgütün ele başı Gülen'in talimatı ile yapıldığı anlaşılmaktadır"

 

İddianamede şu ifadeler kullanıldı:

"Darbe teşebbüsüne ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin ifadelerinden, darbe teşebbüsünün anılan terör örgütünün lideri Gülen'in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddi ve manevi zarardan adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır." 

 

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