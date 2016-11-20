KPSS'de Ömer Halisdemir sorusu

Ortaöğretim mezunları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) adaylara 15 Temmuz'da darbeci general Semih Terzi'yi öldüren ve ardından şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'le ilgili bir soru da yöneltildi.

KPSS Ortaöğretim oturumuna 3 milyon 498 bin 335 aday başvurmuştu. Bugün adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 dakika süre verildi. Sınav saat 12.00'de tamamlandı.

DHA'nın haberine göre, sınavda adaylara, "Hangi üniversitenin isminin Ömer Halisdemir olarak değiştirildiği" sorusunun yöneltildiği öğrenildi. Halisdemir'in ismi Niğde Üniversitesi'ne verilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Niğde Üniversitesi'nin isminin Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak değiştirildiğini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.