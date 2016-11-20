T24 LogoT24 Logo
Eğitim

KPSS'de Ömer Halisdemir sorusu

"Hangi üniversitenin ismi Ömer Halisdemir olarak değiştirildi"

20 Kasım 2016 17:57

Ortaöğretim mezunları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) adaylara 15 Temmuz'da darbeci general Semih Terzi'yi öldüren ve ardından şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'le ilgili bir soru da yöneltildi.

KPSS Ortaöğretim oturumuna 3 milyon 498 bin 335 aday başvurmuştu. Bugün adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 dakika süre verildi. Sınav saat 12.00'de tamamlandı. 

DHA'nın haberine göre, sınavda adaylara, "Hangi üniversitenin isminin Ömer Halisdemir olarak değiştirildiği" sorusunun yöneltildiği öğrenildi. Halisdemir'in ismi Niğde Üniversitesi'ne verilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Niğde Üniversitesi'nin isminin Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak değiştirildiğini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

ETİKETLER

Ömer HalisdemirüniversitesınavKPSSsorucevap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24