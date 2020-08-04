Ömer Çelik'ten Daria Kyryliuk açıklaması: Çeşme'de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Çeşme'de ünlü model Daria Kyryliuk'un darp edilmesine ilişkin olarak, "Çeşme'de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz. Ülkemizin tamamı ve gözde bölgemiz Çeşme, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsizdir" dedi.

AKP Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, İzmir Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darbedilmesine ilişkin açıklamada bulundu.



Kimsenin misafirlere çirkin davranışta bulunamayacağını belirten Çelik, şunları kaydetti: "Hele de bir kadına dönük şiddet asla affedilemez. Turist misafirlerimize mekanik bir para makinesi gözüyle bakanlar, milletimizin dünyaca ünlü misafirperverliğinden nasibini almamış barbarlardır.



Ülkemizin tamamı ve gözde bölgemiz Çeşme, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsizdir. Magandalık bu topraklarda barınamaz. Tüm misafirlerimiz, güven ve huzur içinde olsunlar. Hoşgeldiler, safa geldiler. Milyonlarca misafirimiz gibi ülkemizde eşsiz anılara sahip olacaklar."

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