Ömer Çelik: 'Tam başkanlık' sistemini Meclis'e sunacağız

'Partili Cumhurbaşkanılığı' konusunda da açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz Meclis'e tam başkanlık sistemini öneren bir teklif götüreceğiz" dedi

AKP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 20 aylık çalışma sürecinde kritik noktalarda cesurca kararların altına imza attığını belirterek. "Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız, AK Parti'nin genel başkanlığını yürüttüğü bu süreç içerisinde AK Parti'nin daha ileri gitmesi, ilkelerinin daha çok pekişmesi, çeşitli politikalarımızın güncellenmesi için son derece önemli ve kıymetli çalışmalara imza atmıştır. Kendisi AK Parti kadrolarını, AK Parti'nin geleneklerine, kurumsal ve kuramsal yapısına ve AK Parti'nin bugün ihtiyaç duyduğu birtakım politika güncellemelerine uygun bir şekilde son derece başarıyla yönetmiştir." şeklinde konuştu.

Ömer Çelik, konuşmasında şunları kaydetti: "Açık ve net bir şekilde söylüyoruz, hiç kimse, kendi kendine bir gruplaşma yaratarak, bu ister sosyal medyada olsun, ister sosyal hayatın içerisinde olsun, ister siyasal hayatın içerisinde olsun AK Parti resmi mekanizmalarının dışında bir gruplaşma yaratarak, AK Parti'nin onayını almadan birtakım çalışmalar yaparak AK Parti adına konuşamaz. Kimsenin AK Parti Genel Başkanını ve Başbakanımızı bu bakımdan olumsuz değerlendirmelerle ele almaya ya da tahkir etmeye hakkı yoktur, hakkı da değildir."

"AK Parti Genel Başkanlığı son derece stratejik bir makamdır"

Çelik, AKP Olağanüstü Kongresi ile ilgili olarak, "Bir profil tartışması yapılıyor, 'yeni genel başkanın, başbakanın profili yüksek mi düşük mü olacak' diye. Kuşkusuz herhangi bir şekilde profil tartışması yapmaya gerek yok. AK Parti Genel Başkanlığı son derece stratejik bir makamdır. Dolayısıyla 'düşük profil' diye bir tartışma söz konusu olmaz." ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu'nun açıklaması son derece vahim'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başkanlık sistemi ile ilgili sözlerini 'vahim' bulduklarını belirten Çelik, "Milletin karar vereceği konuda, hiçbir şekilde ağza alınmaması gereken, içinde kan geçen bir cümle ile konunun değerlendirilmesi maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkesin eleştirdiği, milletimizin eleştirdiği birtakım siyaset alışkanlıklarından asla vazgeçilmediğini, vazgeçilmeyeceğini gösteriyor. Bu da Türkiye için büyük bir şansızlıktır diye düşünüyoruz."

'Tam başkanlık sistemini öngören bir teklif götüreceğiz'

Başkanlık sistemine yönelik tekliflerini de değerlendiren Çelik, "Bunun adı 'başkanlık sistemi' olur, 'cumhurbaşkanlığı sistemi' olur, o çok önemli değil. Önemli olan bu içeriktir.

Bunların hiçbirini tabu olarak görmemek lazım. Bunlar siyaset bilimi literatürü içerisinde meşru olan sistemler.

Biz tam başkanlık sistemini öngören bir teklif götüreceğiz. Şu anda başka bir çalışmamız yok."