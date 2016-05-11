Kılıçdaroğlu: Darbe hukuku kalacaksa başkanlık sistemi kan dökmeden gelmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemine dair açıklamalarına ilişkin, "Anayasayı darbe hukuku ile birlikte ele alacaksak değiştirelim. Darbe hukuku kalacak ne için.. Bir kişi için. Öyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz" dedi.

TOBB 72. Genel Kurulu'nda konuşan Kılıçdaroğlu, kendisinden önce söz alan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na göndermelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, ”Sayın Başkanı dinledik. Duygulu konuşma yaptı. Her bakanı konuşmasına yerleştirdi. Ama şunu beklerdim. İş dünyasının yaşadığı sorunları açıkça dile getirmesini beklerdim. Türkiye'nin siyaseti ve ekonomisi burada masaya yatırılır. Açık yüreklilikle konuşulur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları

"Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. Burada asıl konuşma doğrudan doğruya TOBB’un katılımcılarına olacaktır. Sayın Başkanı dinledik. Duygulu konuşma yaptı. Her bakanı konuşmasına yerleştirdi. Ama şunu beklerdim. İş dünyasının yaşadığı sorunları açıkça dile getirmesini beklerdim. Türkiye’nin siyaseti ve ekonomisi burada masaya yatırılır. Açık yüreklilikle konuşulur.

1.Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin krizini yaşıyor. Başbakan katılamıyor. Neden? Kim engel oluyor? Bu sorunun yanıtını bulmadan demokrasinin D’sini bile ağzınıza almayın. Son iki seçimde Sayın Davutoğlu başarı elde etti. Meşru bir hükümet.

2002'de bir temel sorun vardı ekonomi. Gecelik faizler vb.. Geldik 14 yıl sonraya. Bugün 5 temel sorun var; ekonomi, demokrasi, dış politika, eğitim, toplumsal barış. Şimdi beş temel sorunumuz var. Ekonominin gidişatından memnun musunuz? Gidiş iyi ise işsizlik 2002'den çok daha ileride. 6 milyon işsiz var. Bu mudur başarı? Yoksul sayısı 17 milyon. Devletin resmi rakamı. Turizm kan ağlıyor. Bu mudur başarılı yönetim? TBMM'ye yasa getiriyorlar. Elektrikte kayıp kaçağı vatandaştan alacaklar. Sizin de itiraz etmenizi istiyorum.

Vatandaş borç batağında. Türkiye elbette gelişiyor. Gelişmekte ülkeler ortlama yüzde 5,2 büyüyor. Türkiye 3,2.. nal toplayan ülke. Bu salonda işsizliğe bir çözüm bulundu. "Her işveren bir işsiz alsa çözülür" dedi Cumhurbaşkanı. İnsan kaynaklarınıza talimat verdiniz mi? İşsizliğe bu çözümü bulanan ekonomi diploması var mı? Bu bilgi bütün dünyada tartışılır. 2002'de icradaki dosya sayısı 8 milyon. Şimdi 24 milyon. Parlak ekonomiden örnekler... Anadolu'nun içi boşalıyor. İnsanlar göç ediyor. 27 şehirde nüfus azalması var.

Demokrasinin olmadığı yerde büyüme olmaz. Can ve mal güvenliği olmaz. Yargı ve yasama benim için ayak bağıdır denildiği zaman sizin içinizden yürekli bir insan neden çıkıp itiraz etmedi. Yargıya güven yüzde 30'lara düştü. Adalet yoksa devlet yoktur. 150 yıllık Meclis geleneğimiz var. Şimdi tükaka yapmaya çalışıyor.

"Kilis, şu an bir Suriye şehridir"

Yine size soruyorum. Parlamento bekleme odasına aldım dediğinde niye itiraz etmediniz? Sitem de ediyorum kusura bakmayın. Yükü benim sırtıma yükleyerek demokrasi arayışı olmaz. Laiklik anayasadan çıkarılmalı diyor. Neden itiraz etmiyorsunuz? Sizin isminizin başında Türkiye yok mu? Meclis başkanı laiklikle ilgili konuşacak Siz TÜSİAD kadar yürekli olamayacaksın? Bunu kabul edemiyorum.

Suriye'ye gideceklerdi. Uçağını bile gönderemez hale geldin. Benim ağrıma gidiyor ama onların sesi çıkamıyor. Kilis neredeyse düştü, düşecek Toplar atılıyor, roketler atılıyor "Kilis'e ödül verilmeli" dedi Hisarcıklıoğlu. Kilis şu an bir Suriye şehridir. Kilisliler ikinci sınıf vatandaştır. Tam sayfa ilan verdiler: Hükümet nerede diye? Böyle bir şey olabilir mi?

Eğitim...

21. yy. dünyasında en stratejik ürün insan beynidir. Eğitim çok önemli. Eğitim sistemini bozarsanız ülke iflah olmaz. Osmanlı İmparatorluğu işte... Bakan şöyle diyordu: Bizden mucit çıkmaz ara eleman çıkar demişti. Bu AKP'nin eğitimi politikaların belirleyen kişiydi. 14 yıldır iktidardalar Eğitimde 13 defa reform yaptılar.

4+4+4 geldi. Hükmet programında, kalkınma planında yok. 5 vekil kanun teklifi verdi hiç biri eğitimci değil. Kavga dövüş geçirdiler.

Kürt sorunu...

İster Kürt sorunu deyin ister toplumsal barış deyin. Yıl 2002. Terör olayı yok. 2014. Güneydoğu kan gölü. Ne oldu? Ne oldu da kan gölü oldu? 14 yılda Türkiye bu hale geldi. Terör örgütü mahkeme kurdu. Vergi dairesi kurdu. Askere alma daireleri kurdu. Trafik kontrolleri yapıldı. kimin denetiminde. Mevcut iktidarın denetiminde. AKP Genel başkan yardımcısı "220 ton patlatyıcı yerleştirdiler" dedi. Kamyondan silahlar dağıtıldı. Kim göz yumdu? İktidar partisi..

2014'te 290 defa güvenlik görevlileri "şurada örgüt üyeleri var" Vali "müdahale etmeyin2 diyor.

Kürt sorunu çözülmeli. Nerede? TBMM'de.

Siyasetin çözüm yeri TBMM'dir. Çözümün anahtarı tam demokrasi ve özgürlük. Bu olursa çözülür.

Şu CHP hiç çözüm üretmez dersiniz. Bugün öyle değil ama... Sorunu CHP dışında kimse çözemez.

Şimdi IŞİD terörü çıktı. yoktu bunlar eskiden 14 yıldır yönetenlere bunları sormayacak mısınız? Çözüm süreci dediler. 3,5 sayfalık mektup yazdım. Dünyadaki uygulamalara baktık.

Siyaset kurumu ne yapmış inceledik. Biz de bu sorunu böyle çözebiliriz dedik. Biz bunu çözemezsek başkaları bizim sorunumuzu çözmeye yeltenir. Gizli kişisel ajandanız olmayacak.

Başkan olayım çözerim olmayacak. Çözemediler Türkiye kan gölüne döndü. Sur, Cizre, Nusaybin'de kaçan vatandaşlara yardım gönderiyoruz. Onların bizim vatandaşlarımız.

Türkiye aydınlığa nasıl kavuşur? vicdanınıza hitap edeceğim. CHP'nin vizyonu nedir?

Birinci strateji ayağı tam demokrasi. Yargı bağımsızlığını sağlayacağız.

Yüzde 10 barajı kaldıracağız.

Medya ve düşünce özgürlüğü

Hisarcıklıoğlu anayasadan söz etti. 65 maddesi Ecevit döneminde değişti. Mal güvenliği can güvenliği hepsi içinde var.

"Darbe hukuku kalacaksa başkanlık sistemi kan dökmeden gelmez"

Deniliyor ki Anayasayı değiştirelim. Değişmesi gereken hükümleri var.

Davutoğlu'na görevinizi engelleyen hüküm var mı dediler. Yok dediler.

Medya bölümünde basın hürdü, sansür edilemez der.

Türkiye'de basın özgürlüğü diyen var mı? Anayasa gayet açık.

Anayasa darbe hukuku ile birlikte ele alacaksak değiştirelim. Darbe hukuku kalacak ne için.. Bir kişi için... Öyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz."