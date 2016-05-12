Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" sözlerine değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kılıçdaroğlu'nu da istifaya davet ediyorum." dedi.

Bakanlıktaki makamında Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) heyetini kabul eden Tüfenkci, bir gazetecinin "Gündemde yeni anayasa çalışmaları var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kansız bir şekilde anayasa getirilmez' gibi bir açıklaması oldu. Sizin görüşleriniz nelerdir?" şeklindeki sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kendilerini fazla şaşırtmadığını söyleyen Tüfenkci, "Bu artık bir klasik haline geldi. Her zaman kullandığı ve kendine yakışan cümleleri sarf etti. Burada da özellikle Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu defaatle ifade eden ana muhalefet lideri, bugün şaşırtıcı bir biçimde darbe anayasasını savunur hale geldi." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, sivil iradenin savunulması durumunda, milletin istediğinin haricinde herhangi bir şeyin gerçekleşemeyeceğini savundu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

TOBB'un 72. Genel Kurulu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemine dair açıklamalarına ilişkin, "Anayasayı darbe hukuku ile birlikte ele alacaksak değiştirelim. Darbe hukuku kalacak ne için.. Bir kişi için. Öyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.