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Politika

AKP'li Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: Porno kasedinden türemiş genel başkan

Şamil Tayyar'ın konuşması biter bitmez, AKP'li vekiller kendisini kürsüden uzaklaştırdı

11 Mayıs 2016 21:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemine dair, "Darbe hukuku kalacaksa başkanlık sistemi kan dökmeden gelmez" açıklamasına, AKP'li Şamil Tayyar, "Porno kasedinden türemiş genel başkan" sözleriyle yanıt verdi.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kast ederek söylediği sözler Meclis Genel Kurulu'nu karıştırdı.

AKP'li Tayyar, TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada "Başbakan'a darbe yapıldığı söyleniyor. Kim söylüyor bunu. Porno kasedinden türemiş genel başkan" dedi.

Bu sözlere CHP'li milletvekillerinden sert tepki geldi. AK Parti vekiller konuşması biter bitmez Şamil Tayyar'ı kürsüden uzaklaştırdı.

 

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