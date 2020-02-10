Ömer Çelik: İdlib'deki gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de Suriye ordusunun ateşiyle şehit olan 5 askere yönelik saldırıyı gerçekleştirenlere en yoğun şekilde karşılık verildiğini belirterek, "İdlib'deki gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz" diye konuştu.

Ömer Çelik şunları söyledi:

"Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir. İdlib'de çatışmaları engellemek için, sınır güvenliğini sağlamak için, TSK terörle mücadele çerçevesinde üzerine düşeni başarıyla sürdürmektedir.

İdlib'de gözlem noktaları var. Astana Süreci çerçevesinde, Soçi çerçevesinde meşru bir yapı olarak durmaktadır. Rejim'in gözlem noktalarına saldırıları söz konusudur. En yoğun şekilde, saldırıyı gerçekleştiren hedefler ateş altına alınmıştır.

"Hedefler tahrip edildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

"Hedefler tahrip edilmiştir, şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Ateş altına alma faaliyeti sürmektedir. TSK'nın kaç hedefi ateş altına aldığıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı gereken bilgileri açıklayacak.

"Gelişmeler takip ediliyor. Cumhurbaşkanımız ilgili kurumlara talimat vermiştir. Bölgedeki insani felaketin önüne geçilmesi için, varlığımız bir teminattır. Rejim sivillere ve altyapıya yönelik saldırılar gerçekleştirerek, tüm mutabakatları çiğnemektedir.

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"Rejim ateşkese de riayet etmedi. Öncelikle 3 Şubat'ta oraya takviye birlikler gönderilmişti. Rejim saldırganlığın devam ettiği ve bütün kuralları ihlal eden bir yaklaşım içindedir. Türkiye'nin kararlılığı tamdır. Gözlem noktalarında çekilmeyeceğiz."

"Rejimin İdlib'i yutmasına izin vermeyeceğiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ömer Çelik, Rusya'dan gelen heyetle somut bir gelişme olup olmadığına yönelik soruya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le her zaman görüşmesi mümkündür. İhtiyaç olduğunda iki taraftan da talep oluyor.



Gelen heyetle ilgili görüşmeler sürüyor. Somut bir netice yok. Türk tarafı kendi somut tarafını açıkça söylemiştir. Rejim, bu bahsettiğimiz, yere çekilinceye kadar, bu saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar, TSK gereken çalışmaları yapacaktır. Rejimin İdlib'i yutmaya çalışmasına izin verilmeyecektir. Rejimin kendisi terör örgütleriyle işbirliği içindedir."

AKP Kudüs mitingine neden katılmadı?

AKP'li Çelik, Yenikapı'da düzenlenen Kudüs Mitingi'ne AKP'nin katılmamasına ilişkin olarak da, "Biz zaten, bugünkü toplantımızda da ele aldık. Kudüs meselesindeki tezlerimizle ilgili olarak 24 saat çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu tezleri en güçlü şekilde dile getiriyor.Gerek Golan Tepeleri, gerek yeni yerleşim birimleri ile ilgili kararlarda, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi dünyanın gözü önünde yapılmaktadır. Kudüs'e verilen her destek kıymetlidir, biz kendi çalışmalarımızı yürütüyoruz."

"NATO'nun terörle mücadelede yanımızda olmasını bekliyoruz"

Ömer Çelik, İdlib'deki saldırılar çerçevesinde NATO ile sürekli görüşme halinde olduklarını belirterek, "İstişarelerimiz bundan sonra da sürecektir. Genel olarak söylüyorum, NATO'nun terörle mücadelede yanımızda olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.