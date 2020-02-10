Millî Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de Suriye Ordusu'nun ateşiyle 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Reuters ajansı da Suriye Ordusu güçlerinin Taftanaz'daki gözlem noktasına saldırdığını belirtti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı belirtildi. MSB'nin açıklamasında "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Reuters Haber Ajansı, Türk hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suriye Ordusu güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Taftanaz'da bulunan gözlem noktasına saldırı düzenlediğini, Türk askerinin de karşılık verdiğini duyurdu.

Şehit askerlerin kimlikleri belli oldu

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun topçu atışı sonucunda şehit olan askerlerin, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan, Uzman Onbaşı Enes Alper ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak oldukları açıklandı.

Kırmızı: Suriye Ordusu Yeşil: Çeşitli muhalif güçler Taralı bölge: TSK üssü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklama: Uluslararası toplum hedef alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 askerin şehit olduğu saldırının ardından şu açıklamayı yaptı: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır"

Erdoğan ve Akar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı haberi sonrası AKP Genel Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

İdlib'de geçen hafta Suriye Ordusu'nun saldırısı sonucu 5 asker 3 sivil personel olmak üzere 8 kişi şehit olmuştu.

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İbrahim Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki saldırıya ilişkin olarak, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır" dedi.

Çavuşoğlu'ndan açıklama: Misliyle karşılık verdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 5 askerin şehit olmasının ardından Twitter'da bir mesaj paylaşarak şunları yazdı: "İdlib’de şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir!"

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