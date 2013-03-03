Ölürsem albümümün ismi 'Veda' olsun

Arabesk müziğin önemli ismi Müslüm Gürses bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 93 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Gürses'in hazırladığı son albümünün ismi için vasiyette bulunduğu öğrenildi.

Albüm hazırlığı sırasında yanında bulunan yapımcı Yusuf Ziya Oran, Gürses'in, vasiyeti hakkında şunları söyledi:

"Ameliyattan bir gün önce albüm çalışması için stüdyodaydık. Yeni şarkısı Veda'yı okudu ve bana dönüp, 'Bu ameliyat beni korkutuyor. Eğer ölürsem albümün adını Veda koyarsın. Ölmezsem başka bir isim koyarız' dedi.

'Hayat bana zordu ama güzeldi'

Ameliyata girmeden çok kısa bir süre önce de bana şöyle dedi: Hayat bana zordu ama güzeldi... Herkesten tek isteğim var, haklarını helal etmeleri