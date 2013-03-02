Müslüm Gürses'in doktoru: Durumu iyiye gitmiyor, kaybedebiliriz

Dört aydır tedavisi süren ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Gürses'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Şu anda tıbben yapılabileceklerin azamisi yapılıyor" diye konuştu.



Dört aydır yoğun bakımda bulunan Gürses’in sağlık durumu, sabah saatlerinde ağırlaştı. Birçok internet sitesi ile sosyal medyada ünlü sanatçının yaşamını yitirdiğine yönelik haberler çıkmaya başladı. Haberler üzerine açıklama yapan hastane kaynakları, sanatçının öldüğü iddialarını yalanladı. Gürses'in hayranları, bu haberle umutlandı.

İddialara son noktayı ise Müslüm Gürses’in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Deniz Şener koydu.



Doktoru: Hayatta ama kaybedebiliriz



Basın mensuplarına açıklama yapan Deniz Şener, sanatçının durumunun iyi olmadığını söyledi.

Şener, “Makine desteğiyle hayatını sürdürmekte. Genel durumu iyi değil, kaybedebiliriz. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Genel durum itibariyle geçen süreci de düşünürsek, durumunun iyi olmadığını, özellikle son günlerde, iyiye gitmediğini görüyoruz. Kaybedebiliriz, bu risk oldukça yüksek'' diye konuştu.



Kol ve ayağını oynatıyor



Sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirten Şener, "Akciğer makinesiyle solunum desteği yapıyoruz. Kanını oksijenlendirerek, bu özel bir makine, onun sayesinde akciğerlerin görevini makineyle sürdürüyoruz. Kolunu, bacağını oynatıyor, ancak bilinci yerinde değil. Solunum desteğini sürdürüyoruz. Tedavisi yoğun bakım şartlarında devam etmekte" dedi.

Beyin ölümünün gerçekleşmediğini vurgulayan Şener, "Genel durumunun kötü olması, kötüye gidiyor olması nedeniyle böyle bir algılama, değerlendirme yapılmış olabilir" şeklinde konuştu.



'Maalesef iyileşme sağlayamadık'



Tedavi sürecinde pek çok komplikasyonla uğraştıklarını hatırlatan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, akciğerlerindeki sorunlar, uzun sürecin getirdiği enfeksiyonlar, vücut direnci nedeniyle uygulanan tedaviye rağmen bir problemi çözdük, bir başkası çıktı. Tıbbi tedavi ve teknik imkan olarak yapılması gereken her şey sonuna kadar yapıldı. Ama tedaviler ve uyguladığınız yöntemler, kişinin direnci ve vücudun verdiği cevapla da ilişkili. Maalesef arzu ettiğimiz iyileşmeyi sağlayamadık."

Dört aydır tedavisi süren ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Gürses'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, "Şu anda tıbben yapılabileceklerin azamisi yapılıyor" diye konuştu.



'Her türlü tıbbi destek veriliyor



Dün akşam saatlerinde Müslüm Gürses'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Hastande sanatçıya her türlü tıbbi desteğin verildiğini söyleyen Müezzinoğlu, "Onun dışında biz de yapılabilecek ne varsa yapmak adına, ekibe destek olmak için yanlarındayız. Bir taraftan ekip çalışacak, bir taraftan da biz dua edeceğiz" dedi.



'Dua etmeye devam ediyoruz'



Sanatçının şu anda nefes alıp verebildiğini kaydeden Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Milletimizden ve sevenlerinden, değerli sanatçımıza dua etmelerini ve sabırla beklemelerini istiyoruz. İnşallah daha güzel olur, daha iyi olur, temennimiz o. Çok iyi bir ekip var, devamlı takip eden dinamik bir yapı var, yapılabilecek ne varsa yapabilen, bugün dünya çapında imkanları buraya taşıyan bir anlayış var. Ama neticede tıp bir noktaya kadar geliyor. Şu anda tıbben yapılabileceklerin azamisi yapılıyor, diğer taraftan da manevi olarak dua etmeye devam ediyoruz. Ben yakınlarına, sevenlerine, milletimize sabır diliyorum."



'Teknik hata'



Müezzinoğlu, bir gazetecinin, sabah saatlerinde sosyal medyada Müslüm Gürses ile ilgili verilen mesaja ilişkin sorusu üzerine, "Bizim teknik ekibimizin bir hatası olmuş. Ben Kırklareli'ndeydim. Onu hemen telafi ettik. Ben bu anlamda ömrüne bereket olsun diye temennide bulunmak istiyorum. Bazen böyle teknik hatalar olabiliyor. İnşallah ömrüne bereket olur" şeklinde konuştu.

Müezzinoğlu, Twitter'daki hesabında “Müslüm Gürses'i kaybettik. Çok üzgünüm, başımız sağolsun. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.



Kılıçdaroğlu'ndan ziyaret



CHP lideri Kılıçdaroğlu da akşam saatlerinde hastaneye gelerek Müslüm Gürses'i ziyaret etti. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile yaklaşık 20 dakika görüşen Kılıçdaroğlu, ''Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ancak doktorlar ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur ve huzur içinde evine döner" ifadelerini kullandı.



Eşi hastanede



Bu arada, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile bazı sanatçı dostları da hastaneye geldi. Nur, hastaneye girerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Çıkan iddialar üzerine Gürses'in sanatçı dostlarını hastaneye geldi. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Selami Şahin'in yanı sıra Sezen Aksu da hastaneye koşanlar arasındaydı.



Sezen Aksu: Beyin ölümü yok



Gürses'in eşi Muhterem Nur'la görüştükten sonra hastaneden ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Aksu, "Yaşıyor, beyin ölümü de gerçekleşmiş değil, doktorlar söyledi. Onun için dua etmek lazım. Ümit kesilmez diyorum ben. Sosyal medya çalkalanmış, fakat beyin ölümü diye bir şey yok yani şu anda" dedi.



By-pass sonrasında kötüleşti



Müslüm Gürses, 18 Kasım'da Memorial Hastanesi’nde by-pass ameliyatı geçirmişti.

Ameliyat sonrasında sanatçıda karaciğer, böbrek yetmezliğinin yanı sıra bağırsak ve akciğer sorunları baş göstermişti.

Sanatçı Gürses’in tedavisi 4 aydır yoğun bakımda devam ediyordu.