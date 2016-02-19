Ölümünün birinci yılında Yaşar Kemal için 2 sempozyum, 2 fotoğraf sergisi

Edebiyatın çınarı, dünya yazarı, gazeteci Yaşar Kemal sonsuzluğa uğurlanışının birinci yılında iki ayrı sempozyum ve iki ayrı sergi düzenleniyor. anılanacak. Geçen yıl 28 Şubat’ta hayatını kaybeden Yaşar Kemal için 20 Şubat Cumartesi günü Darüşşafakaka Edebiyat Günleri kamsamında sempozyum düzenleniyor. Diğer sempozyum ise Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenleniyor.

Kültür Servisi'nden Gülçin Gülan'ın haberine göre; sempozyumların ilki, Darüşşafaka Edebiyat Günleri kapsamında TİM Maslak Show Center’da 20 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek. İkincisi Galatasaray Üniversitesi Fen Edebeyat Fakültesi tarafından 29 Şubat Pazartesi günü “İnsanı, Toplumu, Dünyayı Kucaklamak” başlığında yapılacak.

Sempozyum programı

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ), Fransız Büyükelçiliği, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın katkıda bulunduğu, GSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyum, 29 Şubat Pazartesi günü 09.30’da E. Ertuğrul Karsak (Galatasaray Üniversitesi Rektörü) ve Jean-Jacques Paul’ün (Galatasaray Üniversitesi Fransız Rektör Yardımcısı) açış konuşmalarıyla başlayacak. “Yaşar Kemal: İyiliksever Bir Dost” başlıklı açılış sunumunu Daniel Rondeau yapacak.

Galatasaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Ali Ergur’un yöneteceği “Toplumsal Sorumluluk ve Edebiyat” başlıklı ilk oturumda Murathan Mungan, Erol Köroğlu ve Aydın Uğur konuşmacı olacak.

“Gazetecilik ve Edebiyat” başlıklı ikinci oturumu Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Yasemin İnceoğlu yönetecek. Bu oturumda Kenan Mortan, Marc Semo, Kayıhan Güven ve Timour Muhidine yer alacak.

Doğan Hızlan’ın yöneteceği “Doğa, Kadın ve Kültürel Haklar” başlıklı oturuma Muhsine Yavuz Helimoğlu, Ufuk Özdağ, S. Seza Yılancıoğlu ve Sadık Karamustafa katılacak.

Sempozyum, Zülfü Livaneli başkanlığındaki “Yaşar Kemal’in Dostları: İzler, İzlenimler, Anılar” paneliyle noktalanacak. Panele Ragıp Duran, Levent Yılmaz, Güven Turan ve Gencay Gürsoy konuşmacı olacak. Türkçe-Fransızca dillerinde, eşzamanlı çeviri yapılacak sempozyum Galatasaray Üniversitesi'nin Ortaköy'deki yerleşkesinde.

Yaşar Kemal’in izinde

Öte yandan, Yaşar Kemal anısına iki de sergi açılacak. Sergilerden biri, Ara Güler Yaşar Kemal Fotoğrafları. Diğeri ise bir dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ve o dönemde Anadolu’yu dolaşan MİHA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşuyor. MİHA muhabirleri Yaşar Kemal'in izinde Anadolu’yu bir uçtan bir uca dolaştı, röportajlar kaleme aldı ve fotoğraflar çekti. 22 Şubat’ta Galatasaray Üniversitesi Kampus Tüneli’nde ziyarete açılacak sergiyle hem Yaşar Kemal anılacak hem de bu yolculuğun fotoğrafları sergilenecek.