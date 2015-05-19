Ankara Öykü Günleri, Yaşar Kemal anısına...

15. Uluslararası Ankara Öykü Günleri yarın başlıyor. Etkinlik, bu yıl, yakın geçmişte yaşamını yitiren usta yazar Yaşar Kemal anısına düzenlenecek. Etkinlik kapsamında, yazar Latife Tekin’e onur ödülü verilecek.

Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği’nin katkısıyla düzenlenen etkinliğin açılış töreninde onur ödülülün verilmesinden sonra bir panel izlenebilecek. Oylum Yılmaz, Mine Söğüt ve Pelin Özer’in katılacağı panelde, Latife Tekin’in edebiyatı tartışılacak.

Etkinlik günleri boyunca gerçekleşecek paneller “Edebiyatta Eril Dil, Çağdaş Türkçe Edebiyatta İstanbul Dışı, Ankara’dan Yolu Geçen Öyküler, Edebiyat Atölyelerinden Yazar Çıkar mı, Emek ve Öykü, Genç Öykücüler Konuşuyor” başlıklarında yapılacak.

Ayrıca etkinliğin onur konukları da farklı ülkelerin öykücülüğü üzerine sunumlar yapacak. Davit Turashvili ve Makvala Kharebava “Gürcü Öykücülüğü”, Cecilia Davidson “İsveç Öykücülüğü”, Fırat Ceweri de “Dünden Bugüne Kürt Öykücülüğü” üzerine konuşacak.

Etkinliğin son günü ise, Haldun Taner‘in doğumunun 100. yılı olması nedeniyle Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Bülent Çiftçi, Haldun Taner’in ‘On İkiye Bir Var’ öyküsünü bir anlatı olarak sunacak. Sunumun ardından Prof. Dr. Selçuk Erez, Demet Taner, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel ve Hasan Özkılıç Haldun Taner’i anacak.

24 Mayıs'a kadar devam edecek olan etkinlik, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin yanı sıra Ankara Üniversitesi salonlarında ve Öykü Günleri Derneği’nde gerçekleşecek.

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