Damar tıkanıklığı teşhisiyle yattığı hastanenin oksijen sistemi çökünce öldü, yönetim kanserden öldü dedi!

Ağrı Devlet Hastanesi'nde 29 Ocak gecesi oksijen sisteminin tamamen çökmesi sonucu Erzurum'a sevk edilirken yolda yaşamını yitiren 2 hastadan Keje Yalçın’ın ölüm nedeni olarak hastane tarafından kanser hastası olmamasına rağmen “kanser sonucu doğal ölüm” denildiği ileri sürüldü. Annesinin beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Mehmet Şirin Yalçın, hastanenin sorumluluğu üstünde atmaya çalıştığına vurgu yaptı.

Hülya Emeç'in DİHA'da yayınlanan habere göre, Ağrı'da 29 Ocak gecesi oksijen sisteminin tamamen çökmesiyle Ağrı Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan 5 hastadan Keje Yalçın ve Hüseyin Çeçen’in Erzurum’a sevk edilirken yolda yaşamını yitirmesinin DİHA tarafından haberleştirilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından hastane yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye iki müfettiş gönderilirken, hastanenin savunmasında yeni bir skandala imza atıldı. Hastanede 20 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve solunum cihazında yaşanan arızanın ardından Erzurum’a sevk edilirken yaşamını yitiren Keje Yalçın’ın ölüm nedeni hastane tarafından ailesine, “Kanser sonucu doğal ölüm" olarak, ölüm raporuna ise “doğal ölüm” olarak kaydedildi. Ancak Yalçın’ın, 36 gün önce kafasındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye başvurduğu ortaya çıkarken, hastanenin bu şekilde ölümdeki sorumluluğundan sıyrılmaya çalıştığı öğrenildi.

‘Ölümünden yetkililer sorumludur'

Yalçın'ın hastaneden sevk edilirken yanında refakatçi olarak kalan oğlu Mehmer Şirin Yalçın, gece 02.00 civarında hemşirelerin kendilerine oksijen cihazının bozulması nedeniyle annesini Erzurum'a sevk edeceklerini söylediğini, sevk edilme süresinin ise 2 saat olarak verildiğini anlattı. Sevk sırasında hastanenin yeteri düzeyde hassas yaklaşmadığına dikkat çeken Yalçın, "Sevk edilirken yanındaydım. Yolda durumu daha ağırlaştı ve en yakın hastane gitmek zorunda kaldık, ancak annem yaşamını yitirdi. Ölümünden yetkililer sorumludur" diye konuştu.

‘Nasıl yedek cihaz olmaz'

Devlet Hastanesi'nde nasıl yedek oksijen cihazının olmadığını soran Yalçın, "Ben devletin ihmalinden kaynaklı annemi kaybettim. Bundan sonra başkalarının başına gelmemesi ve bu yaşadığınız acıyı başkalarının yaşamaması için bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

‘Sorumlular yargılansın'

Hastanenin sorumluluğu üzerinden atmak amacıyla annesinin ölüm raporuna “kanser sonucu doğal ölüm” yazdığına dikkat çeken Yalçın, "Benim annem 62 yaşında olmasına rağmen herhangi bir ciddi rahatsızlığı yoktu. Annemi hastaneye kaldırma sebebimiz annemin kafasında bir damarın tıkanmasındandı. Annemin ölümüne sebep oldukları gibi kendilerini haklı göstermek amacıyla hastalığını bile kendilerine göre yazdıklar" dedi. Acılarına saygı duyulmadığını belirten Yalçın, sorumluların bulunmasını ve yargılanıp cezalandırılmasını istedi.

Konuya ilişkin aradığımız Devlet Hastanesi Başhekimliği ile Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği yetkilileri bilgi vermekten kaçındı.