Hakkâri Devlet Hastanesi'nde doğum sırasında bebeğin kafası koptu

Hakkâri Devlet Hastanesi Doğum Servisinde doğuma alınan bir kadının bebeğinin kafası doğum sırasında koptu. Bebeğin babası, doktoraların doğum sırasında bebeğin kafasını koparttığını belirterek, doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkâri'de dün aniden doğum sancısı tutan 34 yaşındaki Ayşe Erdin isimli kadın yakınları tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kan tahlilleri yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmesi üzerine doktorlar tarafından evine gönderildi. Ancak bugün sabah saat 04.00'a karşı aniden doğum sancıları tutan anne Ayşe Erdin, eşi Murat Erdin ve yakınları tarafından Hakkari Devlet Hastanesi Doğum servisine kaldırıldı.

Zeki Dara ve Kadir Kaya imzalı Yüksekova Haber sitesinde yer alan habere göre, dördüncü çocuğunun doğumu için servise alınan Ayşe Erdin'e yapılan müdahale sırasında bebeğinin kafası koptu. Doktorların aileye bebeğin kafasının kopuk olarak dünyaya geldiğini söylediği ve sonra da dikişle bebeğin kafasının vücuduna yapıştırılmaya çalışıldığı iddia edildi.



Hakkâri Devlet Hastanesinde yaşanan bu skandalın ardından bebeğin babası Murat Erdin, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak doğumu yaptıran doktorlar ve Hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Daha sonra Polis karakoluna gidip konu ile ilgili ifade veren baba Erdin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bebeğinin kafasının kopması ile sonuçlanan hastanedeki skandal ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve şu an savcılığın duruma el koyduğunu belirtti.

Konuya dair açıklama yapmayan Hakkari Devlet Hastanesi yetkilileri hakkında şikayetçi olduğunu belirten baba Erdin,"Dün eşimi doğum için Hastaneye getirdim.Doktora gösterdim. Kan tahlillerine baktı.Ultrasyonla eşimin karnında biraz su biriktirildiğini söyledi.Normal doğumun riskli olacağını bana söyledi. Doktor eşimi sezeryanla ameliyat edebileceğini söyledi. O sırada zaten doktor ameliyata gitti. Ben de eşimi alıp eve gittim. Bugün sabaha karşı saat 3.30 gibi eşimin sancıları başladı. Ben de ambulansla eşimi hastaneye getirdim. Acil servisinde girişini yaptıktan sonra doğum servisine götürdüm. Oradaki hemşireler bana evrak imzalattırdılar. Bu benim dördüncü çocuğumdur diye doktora söyledim. Sezeryanla ameliyat ederseniz bir daha çocuk olmayacağını belirttim. Doğum sırısanda doktorlarla bir panik yaşandı. Bana da söylemiyorlardı. En son doktor beni çağırıp bebeğin kafasının doğum esnasında koptuğunu , eşimin de riske girdiğini bana söylediler. Bebeğin kalan kısmını çıkarttılar. Bu kez eşimin kanaması oldu. Bebeğimin kafasını dikmişlerdi. Ben savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bundan 5 yıl önce benim diğer çocuğum dünyaya gelirken kolu kopuk olarak dünyaya gelmişti. O zaman şikayetçi olmamıştım. Bu kez de kafası kopuk bir bebek dünyaya geldi. Bu tam bir cinayettir" dedi.

Hakkâri Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Vakkas Özmercan ise, konuyu detaylı bir şekilde inceledikten sonra açıklama yapacaklarını belirtti.

Olaya el koyan savcılık, hastane morgunda bulunan bebeğin yapılan otopsinin ardından durumun net anlaşılacağını söyledi.

Gazetecilerin görüşmek için gittiği ve yarım saat sekreterlikte beklediği Hastane Başhekimi Dr. Ogün Aydoğan ise, konu ile ilgili gazetecileri makamına kabul etmedi.

Olayı duyan Kesk Şubeler Platformuna bağlı Ses Hakkari Şube Başkanı Metin Demirer, Hastanede yaşanan olayın bir cinayet olduğunu, hastane yetkililerinin şu na kadar bir açıklama yapmadığını belirtti. Demirer, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.