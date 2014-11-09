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Devlet hastanesi inşaatında iskele çöktü, 3 işçi yaralandı

Tedavi altına alınan işçilerden Ahmet Töre'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

09 Kasım 2014 23:32

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi ölümden döndü.

Fatih Mahallesi'nde yaptırılan 200 yataklı Çerkezköy Devlet Hastanesi inşaatının iskelesi, beton döküldüğü sırada çöktü.

Radikal'de yer alan habere göre, çökmeyle iskeleden düşen işçiler Mustafa Töre , Yunus Öztürk ve Ahmet Töre, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerden Ahmet Töre'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

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