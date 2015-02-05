Devlet hastanesinde oksijen sistemi arızalandı, 2 hasta öldü

Ağrı Devlet Hastenesi'nin yoğun bakım ünitesine oksijen sağlayan sisteminde meydana gelen 4 saatlik arıza nedeniyle, ambulanslarla Erzurum ve Patnos'taki hastanelere sevk edilen 5 hastadan Hüseyin Seçen ve Keje Yalçın'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.





'29 Ocak'ta tamamen bozuldu'

DHA'nın haberine göre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ağrı Şubesi Hukuk Sekreteri Emin Bayram, uzun süredir arızalı olan oksijen sisteminin 29 Ocak'ta tamamen bozulduğunu iddia etti.



Arıza nedeniyle yoğun bakımdaki 5 hastanın Erzurum ve Patnos'taki hastanelere sevk edildiğini belirten Emin Bayram şunları söyledi: "29 Ocak günü 02.00- 06.00 saatleri arasında yaşanan arıza nedeniyle 5 hasta doktorların kararı ile hastanelere sevk ediliyor. Bu sırada iki hasta yaşamını yitiriyor. Bu üzücü olaydan 3 gün sonra haberimiz oldu. Ağrı'daki 150 yatak kapasiteli devlet hastanesinin fiziki koşulları yetersiz. Çoğu hasta Erzurum'a gidiyor. Kentte 300 yataklı yeni bir devlet hastanesinin inşasına başlanmış ancak 3 yıldır bitirilemiyor."

Hastalara ambulansta oksijen bağlandı'

Ağrı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Uzman Dr. Murat Dicle, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Saatlerini tam bilmiyorum. 21 Ocak'ta ana kompresör arıza yapıyor. Teknik servis gelip bakıyor. Ankara'ya gönderiyorlar. Ellerinde iki kompresör kalıyor. Bu şekilde kullanmaya devam ediyor. 29 Ocak günü saat 02.00'de bunlardan biri arıza veriyor. Teknik servis yine geliyor. Saat 04.00'te sistemi yine devreye alıyor. Yani oksijen veriliyor. Bu süreçte yoğun bakımdaki doktorumuz hastaların sevk edilmesini uygun bulan kararı alıyor.



Yoğun bakımdaki 5 hastanın sevki tamamen doktor kanaatidir. Hastanın o anki durumunu en iyi oradaki doktor değerlendirir. Doktor, sistem arazası tekrarlar ya da giderilemezse endişesi ile hastaları sevk etmişler. Ambulanslarda hastalara zaten oksijen tüpleri bağlanır. O nedenle hastalar oksijensiz bırakılmaz."

Soruşturma başlatıldı

Ölüm olaylarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğünü anlatan Kamu Hastanaleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Uzman Dr. Murat Dicle, Patnos'a sevk edilen çoklu organ yetmezliği olan Hüseyin Çeçen ile Erzurum Buhara hastanesine sevk olan akciğer kanserinden tedavi gören 62 yaşındaki kadın hasta Kejen Yalçın'in yolda hayatını kaybettiğini bildirdi.