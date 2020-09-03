Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı!

Yargıtay 16. Dairesi, adil yargılanma talebiyle 213 gündür ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verdi. Halkın Hukuk Bürosu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu karar ile Ebru Timtik'i tahliye etmeyenler Ebrumuzun katili olduğunu bir kez daha ilan etmiştir" denildi.

Yargıtay 16. Dairesi, 213 gündür ölüm orucunda olan Ünsal'ın 'cezaevi şartlarında kalmasının hayati bakımdan tehlike yaratacağı anlaşıldığından' iyileşinceye kadar infazının durdurulmasına ve derhal salıverilmesine karar verdi.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tutulan Ünsal'ın sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilirken; hastanede hazırlanan raporda bağışıklık sisteminin çöktüğü, pandemi döneminde hastanede kalmasının riskli olduğu ve taburcu edilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında yargılanan avukat Aytaç Ünsal ve avukat Ebru Timtik adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başlamıştı. Timtik, 27 Ağustos'ta ölüm orucunun 238'inci gününde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

"Ebru Timtik'i tahliye etmeyenler katil olduğunu bir kez daha ilan etmiştir"

Halkın Hukuk bürosu, Ünsal'ın tahliye edildiğini Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyururken, konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bugün tarihli kararı ile büromuz avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilmiştir. Bu karar ile Ebru Timtik'i tahliye etmeyenler Ebrumuzun katili olduğunu bir kez daha ilan etmiştir."

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart 2019'daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019'da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay'a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik'e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik'in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi "örgüt üyeliğinden" cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Anayasa Mahkemesi, 14 Ağustos'ta ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik'in tahliye talepli tedbir başvurusunu, "Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok" gerekçesiyle reddetti.

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