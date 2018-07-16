"Oluk oluk kanlarını akıtacağız" diyen Sedat Peker'in beraat etmesinin gerekçesi belli oldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etmesine dair gerekçeli karar açıklandı. Kararda ‘ismi ne olursa olsun terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmanın her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu’ savunulurken; “Sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde, yargılamaya konu sözleri ile kendince ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakta” dendi.

Peker, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalayan akademisyenlerle ilgili kaleme aldığı yazıda, “Sizlerin de sinirlerini bozduğunu zannettiğim, 1100 tane sözde aydının imzaladığı, PKK’ya açık destek anlamına gelen bildiriyi anlayabilmek için gerçekten kendimce çok uğraş verdim” demiş ve sonrasında da şöyle devam etmişti:

“İmza attığınız bildiriyi önlerine alacak, gerçek tehlikeli olanlar sizlersiniz diyerek lüks yerlerdeki işyerlerinize gelecekler (Ancak rahat olun sizleri çocuklarınızın ve eşlerinizin yanında öldürmeyeceklerdir.). İntikamlarını dahi MÜSLÜMAN TÜRK’e yakışır bir şekilde alacak ancak sizlerin kanlarıyla duş yapmayıda unutmayacaklardır.

TIKLAYIN - Sedat Peker'e 'akademisyenleri tehdit' davasında beraat

“Teröristler, onların destekçileri sizler ve yabancı ülke istihbaratları kısacası hepiniz, hedefinize ulaşıp DEVLET'i işlemez hale getirirseniz şunu iyi bilin ki; bu VATAN'ın EVLATLARI'ndan asla merhamet görmeyeceksiniz.

Tekrardan söylüyorum; OLUK OLUK KANLARINIZI AKITACAĞIZ VE AKAN KANLARINIZLA DUŞ ALACAĞIZ!!!”

"Sanığın sözlerinin muhatabı FETÖ / PDY isimli terör örgütü üye ve sempatizanları..."

İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Haziran 2018 tarihli duruşmada, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan yargılanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker 'in beraatına karar vermişti. Mahkemenin Hakimi Volkan Çetinkaya , beraat kararına ilişkin gerekçeli kararını da yazdı. Gerekçeli kararında, sanık Sedat Peker 'in yargılanmasına neden olan konuşmayı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığını hatırlatan mahkeme, içeriği iddianamede ayrıntılı şekilde yazılı olan konuşmayı yapan sanık hakkında, "Halkı suç işlemeye tahrik ettiği iddiası" kamu davası açıldığını hatırlattı. Gerekçeli karar şöyle:

"Sanık ile müdafiinin savunmaları, konuşmanın yapıldığı tarihin darbe teşebbüsünün yıl dönümü olması hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, sanığın sözlerinin muhatabının FETÖ / PDY isimli terör örgütü üye ve sempatizanları olduğu, sanığın sözlerinden genel olarak devlet ve hükümete karşı yeni bir darbe girişiminde ya da eylemde bulunulması halinde milletin aynı şekilde ve daha şiddetli olarak karşılık vereceği anlamının çıktığı, bu sözlerin de herhangi bir suç oluşturmadığı, zira ismi ne olursa olsun terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde, yargılamaya konu sözleri ile kendince ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla, sanığın beraatına..."