Sedat Peker'e 'akademisyenleri tehdit' davasında beraat

Sedat Peker, kendisine ait internet sitesinde yayımladığı yazıda, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerine yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Peker katılmadı. Duruşmada, bazı müşteki akademisyenler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatlarından Oya Meriç Eyüboğlu, sanık Peker'in üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğunu belirterek, "Böyle bir metne dayanarak hiçbir kişi suç içeren açıklamalarda bulunamaz. Ben yargılamanın kolay bir dava olmadığının farkındayım. Sizleri de anlıyorum. Davadan sonra adliye önünde yaptığım açıklamalar nedeniyle tehdit edildim. Ancak biz sayın mahkemenin hukuka uygun karar vereceği kanaatindeyiz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra söz alan sanık Sedat Peker'in avukatı Turgay Özdoğan ise şöyle konuştu: "Müvekkilim yazısında açıkça terör örgütlerini hedef almıştır. Yazı metninde de açıkça terör örgütlerine destek veren kişilere yönelik devletin bekası aleyhine bu tutum ve davranışlara devam edilmesi halinde Türk halkının aynı şekilde hatta daha ağır bir şekilde karşılık vereceğini belirtmiştir. Bu barış bildirgesine imza atan akademisyenler ihraç edilmişlerdir. 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildirgede açıkça terör eylemlerini gerçekleştiren kişilere destek verilmiştir"

Bu bildirgeyi imzalayan akademisyenler hakkında açılan davaların terör mahkemelerinde görüldüğünü aktaran avukat Özdoğan, "Müvekkilim de bu bildirgeye tepki olarak iddianameye konu metni kaleme almıştır. Bildirge tamamen bağımsız olarak bu davanın dışında tutulamaz. İkisi birbirinden ayrı iki dava olarak değerlendirilemez. Biz bu nedenle bildirgeye imza koyan akademisyenler hakkında açılan ve terör mahkemelerinde görülmekte olan davaların celbini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi Özcan talebi, yargılaması yapılan dosya üzerinde esaslı bir etki yapmayacağı gerekçesiyle reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi İmran Arık Özcan, sanık Peker'in üzerine atılı "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarının unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Ne yazmıştı?

İşte Sedat Peker'in hakkında dava açılan yazısı:

"Kıymetli Dostlarım,

Sizlerinde sinirlerini bozduğunu zannettiğim, 1100 tane sözde aydının imzaladığı,pkk’ya açık destek anlamına gelen bildiriyi anlayabilmek için gerçekten kendimce çok uğraş verdim (Ancak ne yazık ki bir türlü anlayamadım.).

Yolları kazan, bu çukurları bomba ile dolduran,kurban eti dağıtmanın haricinde hiçbir gayesi olmayan mazlumları insanlık dışı şekillerde ŞEHİT eden, hamile karılarının yanında kocalarını, çocuklarının yanında babalarını ŞEHİT eden pkklılar için kötü sözü bir kenara bırakın, bir satırlık eleştiri bile yazmamışlar.

Bu sözde aydınlara ve akademisyenlere şunu özellikle söylemek istiyorum: Siz yatın kalkın bildirgenizde kötülediğiniz bu DEVLET'in POLİSİNE ve ASKERİNE dua edin. Sizler tüm dünyada yaptığınız algı operasyonlarınızla aşık olduğunuz teröristlerde ellerinde ki silahlarıyla MÜSLÜMAN TÜRK’ün KUTSAL DEVLETİ'ni eğer ki işlemez hale getirmeyi başarabilirse o zaman sizler için eyvah ki ne eyvah (Bu dediğime lütfen inanın çünkü çanlar o zaman sizin için çalacak.)!!!

DEVLET eğer ki bir gün işleyemez hale gelirse yani terör ve düşman ülkeler hedefine ulaşırsa bu VATAN'ın evlatları yani kasap Ahmet'ler, bekçi Kemal'ler, bilgisayar mühendisi Yavuz'lar yani kısacası tüm VATAN EVLATLARI öncelik olarak dağlarda teröristleri aramayacaklardır.

İmza attığınız bildiriyi önlerine alacak, gerçek tehlikeli olanlar sizlersiniz diyerek lüks yerlerdeki işyerlerinize gelecekler (Ancak rahat olun sizleri çocuklarınızın ve eşlerinizin yanında öldürmeyeceklerdir.). İntikamlarını dahi MÜSLÜMAN TÜRK’e yakışır bir şekilde alacak ancak sizlerin kanlarıyla duş yapmayıda unutmayacaklardır.

Eğer ki benim fikrimi sorarsanız; kendi can sağlığınız için siz bu DEVLETİ batırmaya uğraşmayın. Şu an dahi hayatta olabilmenizin tek sebebi,DEVLET'in var olması ve ayakta durmasıdır.Yukarıdaki satırlarda söylediğim gibi teröristler, onların destekçileri sizler ve yabancı ülke istihbaratları kısacası hepiniz, hedefinize ulaşıp DEVLET'i işlemez hale getirirseniz şunu iyi bilin ki; bu VATAN'ın EVLATLARI'ndan asla merhamet görmeyeceksiniz.

Tekrardan söylüyorum; OLUK OLUK KANLARINIZI AKITACAĞIZ VE AKAN KANLARINIZLA DUŞ ALACAĞIZ!!!

BİR UMUTTUR YAŞAMAK