"Hepsini ağaçlara, bayrak direklerine asacağız" diyen Sedat Peker, beraat etti!

Suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen anma programında yaptığı “Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine" konuşması nedeniyle 5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davanın karar duruşmasına sanık Sedat Peker ile avukatı katıldı. Sözcü'nün aktardığına göre Peker savunmasında, şunları söyledi:

"O dönemlerde FETÖ yargılamalarında Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sırasında adliyeye getirilen bir zanlı, sanki halk kahramanıymış gibi algı yaratmak için ‘hero' tişörtü giymişti. Yine bu dönemde CHP isimli parti lideri İstanbul'da adalet yürüyüşü yapıyordu. FETÖ terör örgütü üye ve yandaşları bu yürüyüşü de istismar ederek kendi sempatizanlarına ve militanlarına hala güçlü oldukları hissiyatını vermeye çalışıyorlardı. Bu kapsamda yandaşlarının bulunduğu cezaevlerini basarak onları kurtaracaklarını söyleyerek kamuoyunda algı oluşturmaya çalışıyorlardı."

“Şükretmeleri gerektiğini, yıkmak istedikleri devletin onları da koruduğunu söyledim”

Peker, "Bu teröristlerin yıkmaya çalıştıkları devlet geleneğine şükretmeleri gerektiğini, zira yıkmak istedikleri o devletin onları da koruduğunu, devleti ola ki ortadan kaldırırlarsa, artık kendilerinin de güvence altında olamayacaklarını söyledim. Yıkmaya çalıştıkları devlet olmaz ise, vatan evlatlarının onlara da gerekli cezayı vererek hayatlarını sona erdireceklerini vurguladım ki darbe yapmaya kalkışmasınlar" dedi.

"Vatan hainlerini ikaz etmek istedim"

Mahkemeden beraatını isteyen sanık Peker, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Vatan hainlerini ikaz etmek istedim. Ben FETÖ terör örgütünün en büyük mağdurlarından biriyim. Ben yine de bu sözleri şahsımın çekmiş olduğu sıkıntı ya da kişisel husumet nedeniyle söylemedim" diye konuştu.

Peker'in avukatı Ersan Barkın ise müvekkilinin beraatını isteyerek, "Müvekkilim FETÖ terör örgütünün en büyük mağdurlarındandır. Vatanseverliği nedeniyle bu konuşmayı yapmıştır" diye konuştu.

Mahkeme, sanık Peker'in üzerine atılı eylemin suç oluşturmadığının anlaşıldığını belirterek, beraatına karar verildi.