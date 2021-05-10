Olta Dayanışma’dan yeni albüm: 'Türküler Yetişti İmdada'

Ağustos ayından bu yana 6 albüm ve toplam 71 şarkı yayınlayan Olta Dayanışma kolektifi şimdi de 7. albümü olan 'Türküler Yetişti İmdada'yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Olta Dayanışma, “Türküler Yetişti İmdada” ile bugüne kadar yayınladığı karma albümlerden farklı olarak ilk kez bir konsept albüm hazırladı. Anadolu müziğinin ustalarının verdiği destekle büyüyen Olta Dayanışma, bu albümde Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Mazlum Çimen, Feryal Öney, Cem Erdost İleri gibi tanınmış halk müziği sanatçılarını da ağırladı. Ayrıca, icracı olarak Volkan Öktem, Eylem Pelit gibi müzisyenler de dayanışmaya destek oldular.

Olta Dayanışma’nın 'devler ligi' olan yeni albümde aşağıdaki sanatçı ve eserler yer aldı:

Gamze Kor – Bahçede Hanımeli

Ayfer Vardar – Havada Bulut Yok

Gülay – Git Ömrüm

Cem Erdost İleri – Gül Kuruttum

Erdal Erzincan – Mercan Erzincan – Bugün Ben Bir Güzel Gördüm

Cenk Turhan – Anlamadın Dostum

Feryal Öney – Uçma Turnam

Mazlum Çimen – Nar Ağacı

Mihrap Eskiocak – Saydele

Zeyn’el – Kalktı Havalandı Gönlümün Kuşu

Erkan Tekçi – Tutam Yar Elinden

Albümün kapak fotoğrafı ise, önceki Olta albümlerinde yer alan Veys Çolak’a ait.

Olta'nın albüm gelirleri, pandemide zor günlerden geçen müzisyenlerle dayanışma için harcanıyor.

Olta'ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için oltadayanisma@gmail.com adresi kullanılabilirken, şarkılar YouTube ve Spotify'dan dinlenebiliyor.