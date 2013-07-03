Olimpiyat heyeti 'İstanbul 2020' için Lozan'da

Beaulieu Kongre Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen teknik sunuma, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, IOC Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, İstanbul 2020 Adaylık Komitesi Başkanı Hasan Arat ve TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel de katıldı.

Kırkbeş dakikalık sunumun ardından soru-cevap bölümünün bulunduğu teknik sunumda, İstanbul 2020 Büyükelçisi Atılay Ersan, İstanbul 2020 CEO’su Ali Kiremitçioğlu, İstanbul 2020 Spor Direktörü Alp Berker, İstanbul 2020 Teknik Direktörü Nejat Sarp ile olimpik voleybolcu ve İstanbul 2020 Elçisi Neslihan Demir, paralimpik okçu ve İstanbul 2020 Elçisi Gizem Girişmen ve Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda tek kadınlarda altın madalya kazanan tenisçi Çağla Büyükakçay da hazır bulundu.

'Çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum'

Başbakan Yardımcısı Babacan, sunumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik sunumun genel olarak çok iyi olduğunu belirterek, "Sporcularımız ve teknik delegasyonumuz da bizimle birlikteydi. 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak için çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bir gazetecinin, toplantıda neler konuşulduğuyla ilgili sorusu üzerine, toplantıların gizlilik kuralları gereği, detay veremeyeceğini söyleyen Ali Babacan, "Birçok konu görüşüldü. Benim izlenimim, IOC üyelerinin sunumumuzdan oldukça memnun kaldığı yönünde" ifadelerini kullandı.

Babacan, İstanbul'un uzun yıllardır birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, son olarak Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'na vurgu yaptı. Babacan, ev sahipliği konusunda Türkiye'nin ne kadar başarılı olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç da "Sorulara cevap verdik, bir kere daha İstanbul'u, Ulusal Spor Planımızı anlattık" dedi.

Sporcuların da kendileriyle birlikte olduğunu hatırlatan Kılıç, "Türkiye'nin bütün sektörlerinin neler başarabileceği konusunda zaten performansımız ortada" ifadelerini kullandı.

Adaylık süreci

Daha önce 2000, 2004, 2008 ve 2012 Yaz Olimpiyatları'na aday olan Türkiye, İstanbul 2020 ile 5. kez olimpiyat adaylığını ilan etti. TMOK, Türkiye'nin oyunlara aday olacağını 7 Temmuz 2011 tarihinde açıkladı. Adaylık, 13 Ağustos 2011'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen ilan edildi.

İstanbul, 23 Mayıs 2012’de IOC Yönetim Kurulu tarafından Tokyo ve Madrid ile aday kentliğe kabul edildi. Türkiye, 23 Haziran 2012’de adaylık prosedürünü imzaladı ve adaylık aidatını ödedi.

TMOK, 7 Ocak'ta 2020 adaylık belgesini Lozan’da IOC'ye resmen sundu ve böylece İstanbul'un adaylığı resmi nitelik kazandı. IOC Değerlendirme Komisyonu (EC), mart ve nisan aylarında aday kentler Tokyo, Madrid ve İstanbul'a ziyarette bulundu ve kentleri yerinde inceledi.

EC, 25 Haziran'da IOC'ye teknik raporunu sundu.

2020 Olimpiyatları'nın yapılacağı kent, 7 Eylül'de Buenos Aires’teki 125. IOC oturumunda seçilecek.