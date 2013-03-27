İstanbul'un Olimpiyat adaylığı 'etkileyici'

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Değerlendirme Komisyonu Başkanı Sir Craig Reedie, Türkiye'nin sunumunadn çok etkilendiklerini belirterek, "Hükümetin adaylığı desteklediğini gördük. İstanbul’un eski belediye başkanlarından biri olan Başbakan da olimpiyatları destekliyor" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Değerlendirme Komisyonu Başkanı Sir Craig Reedie, hazırlayacakları raporun 3-4 Temmuz’da İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenecek toplantıda kamuoyuna sunulacağını söyledi.

Reedie, yaptıkları temasların Türkiye’deki Olimpiyat çalışmalarını güçlendirdiğini belirterek, “Olimpiyatlar multimilyarlık bir iştir. Komite, aday şehirlerin incelenmesine büyük önem veriyor. Komite olarak, aday ülkelerin de bu işten yararlandığını düşünüyoruz” dedi.

Türkiye'deki çalışmalardan çok etkilendiklerini ifade eden Craig Reedie, şunları söyledi:

“Bizi organize olmuş bir şekilde bizi karşıladılar. Teklif komitesinin ne kadar yetenekli olduğunu görmüş olduk. İngilizce’ye de çok hakimlerdi. Hepimiz çok etkilendik.

Olimpiyatlar için Türkiye'nin ne kadar çok istekli olduğunu ve büyük önem verdiklerini gördük. Olimpiyat Komitesi adına ne kadar müteşekkir olduğumu söylemek istiyorum, adaylık komitesine çok minnettarız.”

Medyanın olimpiyat sürecine katkısına da dikkat çeken Reedie, basın mensuplarına “Yalnızca sporların tanıtılmasında değil, Olimpiyat değerlerinin tanıtılmasında büyük önem taşıyorsunuz” diye seslendi.

'Hükümet destekliyor'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakanlar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Vali Hüseyin Avni Mutlu’yla görüştüklerini hatırlatan Reedie, “Hükümetin adaylığı desteklediğini gördük. İstanbul’un eski belediye başkanlarından biri olan Başbakan da olimpiyatları destekliyor. Olimpiyat projeleri Türkiye'deki iş dünyasından da büyük destek görüyor” şeklinde konuştu.

Aday olan kentlere adil davranmaya çalıştıklarını dile getiren Reedie, “Biz bir kenti diğerleriyle kıyaslayamayız. Biz sadece tarafsız bilgi veriyoruz. Her kente tarafsız ve adil davranmaya çalışıyoruz” dedi.

Rakip ülkeden altyapı sorusu

Komitenin İcra Direktörü Gilbert Feelli, Olimpiyat adaylığı için Türkiye’yle yarışan Japonya’dan gelen bir gazetecinin, “Altyapı, bina ve stadyumların nasıl inşa edileceğinin yakından takip edilecek denmişti. 4 günlük ziyaret sonrası bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Şu anda çok daha iyi anlamış durumdayız; trenler için otobüsler için nasıl bir sistem sağlanacağını görebiliyoruz. Şehirdeki ulaşımın nasıl sağlanacağını görebiliyoruz. Hangi projelerin çoktan başladığını daha iyi görebiliyoruz. Toplu taşımanın boyutlarına bakarak da İstanbul’un oyunlara ev sahipliği yapıp yapamayacağını hep birlikte göreceğiz. Hangi projenin ne zaman gerçekleştirileceği konusunda da bilgi sahibi olduk.”