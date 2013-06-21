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Politika

Erdoğan: İstanbul Olimpiyatları'nın provasını yapıyoruz

Başbakan Erdoğan, 17. Akdeniz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yaparken, 2020 İstanbul Olimpiyatları'nın da hazırlığının gerçekleştirildiğini söyledi

21 Haziran 2013 01:02

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17. Akdeniz Oyunları'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada "2020 İstanbul Olimpiyatları'nın provasını yapıyoruz" dedi.

Mersin'de düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nın resmi açılışı gerçekleşiyor.

Açılış töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

Konuşmasında İstanbul'un 2020 Olimpiyat adaylığına vurgu yapan Erdoğan, "Mersin'de  2020 İstanbul Olimpiyatları'nın provasını yapıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz aslında Mersin'de bir prova yapıyoruz. 2020 İstanbul Olimpiyatları'nın hazırlığını gerçekleştiriyoruz.

Bugün burada yarışacak olan sporcuları 2020 yılında da İStanbul'da misafir edelim ve misafirperverliğimizi İstanbul'da sergileyelim.

Buradaki tüm kardeşlerimizin İstanbul'da yanımızda olacağına ve bizi destekleyeceklerine gönülden inanıyorum.

Biz, Akdeniz'in hep ak kalmasını yürekten arzu ediyoruz. Akdeniz'in, ne insan kanıyla, ne gözyaşıyla, ne de husumetlerle kirletilmesini, asla ve asla istemiyoruz.

İşte Akdeniz Oyunları, bu arzumuzun bir ifadesidir. Akdeniz Oyunları, sporun diliyle, barışa, dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır."

 

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