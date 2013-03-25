İşte Türkiye'nin 2020 Olimpiyatları sloganı

2020 Olimpiyat Oyunları ev sahipliği için İstanbul'da bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Değerlendirme Komisyonu, incelemelerinin ikinci gününde... IOC Komitesine bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın İstanbul 2020'nin sloganını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, konuşmasında açıklaması beklenen slogana hurriyet.com.tr ulaştı. İstanbul 2020'nin sloganı "Bridge Together" (Birlikte köprüler kuralım ) olarak belirlendi.



Bugün halkın destek oranı da açıklanacak



13 kişilik değerlendirme komisyonu, vizyon, kentsel miras ve iletişim, olimpiyat oyunları genel konsepti, siyasi destek ve halk desteği, yasal konular, çevre, finans, pazarlama, spor ve spor tesisleri, paralimpik oyunları, olimpiyat köyü, emniyet ile güvenlik ve tıbbi hizmetler, konaklama, ulaştırma ve medya faaliyetlerinden oluşan 14 tema üzerinde incelemeler yapıyor.

İstanbul'un dört günlük değerlendirme süreceinde en önemli temalar arasında halk desteği yer alıyor. Bu süreçte IOC'nin bağımsız denetleme kuruluşlarına yaptırdığı araştırmanın sonucunun da açıklaması bekleniyor.

Bu sonuçlar komisyonun daha önce değerlendirmelerde bulunduğu Tokyo'da yüzde 70, Madrid'de yüzde 76 olarak açıklanmıştı.



240 basın mensubu akredite oldu



2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemeye aday olan İstanbul'da incelemelerde bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Değerlendirme Komisyonu'nun çalışmalarına medya mensupları da yoğun ilgi gösteriyor. Dün başlayan ve 4 gün sürecek olan komisyonun çalışmalarını takip etmek için Türkiye'den 148, yurt dışından ise 92 gazeteci akredite oldu.

Adaylık sürecinde en önemli günlerin yaşandığı İstanbul'da bugüne kadar yapılan spor tesislerine götürülen toplam 240 medya mensubu, gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar hakkında haber yapma imkanı buldular.

Dün Olimpiyat Stadı, Türk Telekom Arena ve inşaatı devam eden metro hattını görüntüleyen gazeteciler, bugün de İnönü Stadı, Sinan Erdem Spor Salonu, Abdi İpekçi Spor Salonu ve Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nu görme imkanı bulacaklar. Ayrıca düzenlenen basın toplantılarında da yer alan gazeteciler, bir çok noktadan canlı yayınlar yaparak gelişmeleri anında haber merkezlerine ilettiler.