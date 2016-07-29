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Dünya

Olimpiyat bölgesinde ceset çıktı!

Olimpiyatlar 5-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek

29 Temmuz 2016 19:36

Rio 2016 yaz Olimpiyatlarının yapılacağı bölgede bakımsızlıktan çürüyen yelken ve sörf alanında bir ceset bulundu. Öte yandan ülke genelinde olimpiyat için yapılan masrafların sağlık ve eğitime aktarılmasını isteyenlerin protestoları devam ediyor.

 

Fanatik’ten Büke Narin’in haberine göre, bir balıkçı, yaptığı açıklamada su kıyısında oynayan çocukların ceset ve insan parçaları bulduğunu söyledi. Olimpiyatlar için yapılan yeni evlerin 50 metre ilerisine lağım çukuru açıldığını sözlerine ekleyen balıkçı, birçok insanın hastalık kapabilme riskinin çok yüksek olduğunu belirtti.

 

Hastalık riski

 

Önümüzdeki hafta açılış seramonisi yapılması beklenen Olimpiyat alanının çevresinde bulunan su sporları merkezi farelerin yaşam alanı oldu. Şimdiye kadar temizlenmesi gereken alandan bir cesetin çıkması, ülkedeki yüksek suç oranı ve yozlaşmanın kanıtı oldu.

Bu konuda hiç bir önlem almayan yerel olimpiyat komitesi, enfeksiyon kapmamaları için yüzücü ve yelkencilerden denizde oldukları zamanlarda mümkün olduğunca ağızlarını kapamaları istendi.

 

“Cehenneme hoş geldiniz! “

 

Yerel polisin de havaalanında gelen turistleri "Cehenneme hoş geldiniz, burada polis sizi koruyamaz" yazılı dövizlerle karşılaması başlı başına panik oluştururken, çetelerin bazı atletleri kaçırması ve şehirde artan suç oranı ile birlikte katılımcı sayısında düşüş bekleniyor.

Oyunların başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen metro inşaatı tamamlanamadığı için halk sadece karayolunu kullanarak stadlara ulaşabiliyor ve bu durum trafik sıkışıklığına neden oluyor.

 

Zika virüsü kafileleri korkutuyor

 

Öte yandan ülkede görülen zika virüsü de Olimpiyat kafilelerini korkutuyor. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra 2016 Rio Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan ülkede yaşayanlar bunun gibi organizasyonların düzenlenmesini protesto ediyor. Vatandaşlar, Brezilya'nın parayı stadyumlara değil eğitime, sağlığa ve gerekli alanlara harcaması gerektiğini düşünüyor. Ülkede açık bir şekilde güvenlik zafiyeti bulunurken, olası bir terör saldırının düşüncesi de insanları korkutuyor.

 

Biletler satılmadı

 

Başta Çin olmak üzere diğer ülkelerinde pek rağbet göstermediği Olimpiyat biletleri satışta zorlanıyor. 1.6 milyon bilet kaldığını belirten komite, bu yüzden ülke ekonomisinin %4 oranında küçüleceğini öngördü.

Bütün bu olumsuz koşullara karşı Rio 2016 olimpiyatlarının başarılı olması gerekiyor. Yoksa Brezilya'nın ismi karalanacak ve ülke, uluslararası arenada bir daha asla yer alamayacak. 

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