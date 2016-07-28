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Yaşam

Mülteci olimpiyat takımı Rio Olimpiyatları’na katılıyor

10 sporcunun altısı atletizm, ikisi yüzme, iki kişi de judo branşlarında yarışacak

28 Temmuz 2016 15:36

Brezilya'da, Rio’da 5-21 Ağustos arasında düzenlenecek 2016 olimpiyatlarında 10 mülteci sporcudan oluşan bir takım da yer alacak. Takımdaki dört kadın, altı erkek sporcu atletizm, yüzme, judo branşlarında yarışacak.

2016 Rio Olimpiyatları'na Mülteci Olimpiyat Takımı da katılacak. Brezilya'da 5-21 Ağustos arasında yapılacak 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda hiçbir bir ülke adına yarışmayan bir takım da yer alacak: Mülteci Olimpiyat Takımı.

Takım şu isimlerden oluşuyor: James Chiengjiek, Yiech Biel, Paulo Lokoro, Yonas Kinde, Popole Misenga, Rami Anis, Rose Lokonyen, Anjelina Lohalith, Yolande Mabika, Yusra Mardini.

 

4 kadın, 6 erkek

 

Bianet'in haberine göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) desteğiyle tarihte ilk kez oluşturulan takımda dördü kadın 10 sporcu bulunuyor.

Takım oluşturulurken Birleşmiş Milletler tarafından mülteci statüsünde olmanın yanısıra yetenek, kişisel şartlar ve olimpik derecelere ulaşılması da gözetildi.

 

Atletizm, yüzme, judo

 

10 sporcunun altısı atletizm, ikisi yüzme, iki kişi de judo branşlarında yarışacak.

Sporcuların beşi Güney Sudan’dan, ikisi Suriye’den, ikisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden, biri de Etiyopya'dan; 10 sporcu mülteci olarak yaşamlarını sürdürdükleri ülkeler ise Almanya, Belçika, Kenya, Brezilya, Lüksemburg.

 

Olimpiyat marşı

 

Masraflarının IOC tarafından karşılanacağı Mülteci Olimpiyat Takımı diğer ülkelerin takımlarıyla aynı muameleyi görecek.

Takım yarışmalarda olimpiyat bayrağı altında mücadele edecek ve madalya almaları halinde milli marş yerine olimpiyat marşı çalınacak.

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