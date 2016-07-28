Rio Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm dünya 5-21 Ağustos tarihlerinde Brezilya’da düzenlenecek 2016 Rio Olimpiyatları’nı sabırsızlıkla beklerken, Türkiye’de şok bir gelişme yaşandı. Oyunların Türkiye’deki haklarını elinde bulunduran Saran Grup, TRT ile anlaşamadı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nın Türkiye’deki yayın hakları işadamı Sadettin Saran’ın sahibi olduğu Saran Grup’ta bulunuyor. TRT’nin, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi oyunları yayınlamaya talip olduğu ancak Saran Grup’un istediği rakamın yüksek bulunması nedeniyle anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Yani, dev organizasyonun başlamasına 8 gün kala, Türkiye’den herhangi bir TV kanalı, henüz yayın hakları ile ilgili bir anlaşma yapamadı. İki tarafın bir iki gün içinde yeniden bir araya gelerek krizi çözmeye çalışacakları iddia edildi.



Yaşanan bu yayın krizi tatlıya bağlanmazsa, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, Türkiye’deki spor severlerle buluşamayacak.