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Yaşam

Öldürülen gazeteci Mika Yamamoto'nun eşi Türkiye'de

Suriye'de öldürülen Japon gazeteci Mika Yamamoto'nun eşi, Cüneyt Ünal'ı karşılamak üzere Yayladağı Gümrük Kapısı'na geldi

18 Kasım 2012 13:04

Halep'te öldürülen Japon kadın gazeteci Mika Yamamoto'nun eşi Kazutaka Sato, olay sırasında yanlarında bulunan Cüneyt Ünal'ı karşılamak üzere Yayladağı Gümrük Kapısı'na geldi.

Sato, Yayladağı Gümrük Kapısı'nda Cüneyt Ünal'ın Türkiye'ye getirilmesini bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Ağustos günü saat 09.00 sıralarında Kilis'ten Suriye'ye giriş yaptıklarını söyledi.

Sato, eşi Yamamoto, Cüneyt Ünal ve Bashar Fehmi Kadumi'yle Halep'e gittiklerini ve burada çekim yapmaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Çekim yapmaya başladığımız sırada bir grup üniformalı asker yanımıza yaklaştı. Askerler bize 10-15 metre mesafeye kadar yaklaştıkları sırada eşim benim sol yanımda, Cüneyt ve Bashar ise sağ tarafımdaydı ve aniden bir çatışma başladı. İlk anda 3-4 el silah sesi duyduk. Silah sesleri daha sonra seri şekilde devam etti. Ben kaçtım, eşim, Cüneyt ve Bashar'ın nerede olduklarını bilmiyordum. Ben bir binaya sığındım. Daha sonra eşimi orada bir hastaneye götürdüklerini öğrendim. Eşimin cenazesini Türkiye'den Japonya'ya götürdükten sonra vücudunda 9 mermi yarası olduğunu öğrendim.”

Suriye'de neler yaşandığını Cüneyt Ünal'ın ağzından dinlemek istediğini belirten Sato, “Cüneyt'in orada ne gördüğünü, neler yaşadıklarını anlatmasını isteyeceğim. Eşim öldüğü için çok üzgünüm ancak Cüneyt'in sağlıklı bir şekilde döndüğü için seviniyorum. Hayatta kalabildiği için onu tebrik ediyorum. Sanıyorum ailesi de çok mutludur” diye konuştu.

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