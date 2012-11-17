Gazeteci Cüneyt Ünal Türkiye'ye geldi

Esed rejimi tarafından 3 ay önce gözaltına alınan Türk gazeteci Cüneyt Ünal serbest bırakılmasının ardından, CHP Hatay Milletvekilleri Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu, Refik Eryılmaz ve Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de içinde bulunduğu 9 kişilik heyetle birlikte Türkiye'ye geldi.

Heyet ve Cüneyt Ünal güvenlik gerekçesiyle Lazkiye'de kalacaklarını, Türkiye'ye bugün geleceklerini söylemişlerdi.

Suriye'ye giden CHP heyetiyle birlikte Türkiye'ye dönecek olan Ünal "Şu an milletvekillerimizin yanındayım. İyiyim ve çok mutluyum" dedi. Ünal, Halep'te hayatını kaybeden Japon gazeteci Yamomoto ile beraber gezdiklerini ve öldürüldüğünü kanlı fotoğraf makinesini görünce anladığını anlattı.

Doğan Haber Ajansı'na konuşan CHP Hatay Millitvekili Hasan Akgöl, "Gazeteci Cüneyt Ünal şu an yanımızda" dedi. Akgöl, "Yaklaşık yarım saat sonra Ünal ile birlikte Şam'da basının karşısına çıkacağız" diye konuştu. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, Akgöl, "Ünal'ı teslim aldık. Cüneyt'in sağlık sorunu bulunmuyor. Gün içerisinde Lazkiye'ye, oradan da Türkiye'ye gelmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Özgür kaldıktan sonra NTV canlı yayınında konuşan Cüneyt Ünal şunları söyledi:

"Çok teşekkür ederim CHP milletvekillerinin yanındayım. Eşimi kızımı ve ailemi çok özledim. 3 gün önce Şam'a getirildim. 87 gün Halep'te tek başıma hücrede kaldım. Çok çatışmalıydı. Ortasında Başar Kadumi vuruldu bir apartmana taşıdım. Ona ilk müdahaleyi yaptım. Yardım çağırdım. direnişçiler elimdeki kameraları aldı çünkü Suriye devlet askerlerinin görmelerini istemiyorlardı. Sonra oradaki halk darp ederek beni Suriye devlet yetkililerine teslim ettiler."

Hücredeyken bir kere hastalandığını ve hastaneye kaldırıldığını da anlatan Cüneyt, hapishanedeyken patates ve ekmekle beslendiğini de dile getirdi.

Rehin tutulduğu süreçte şiddet görmediğini belirten Ünal, milletvekilerini karşısında görene kadar haberi olmadığını onları görünce ağladığını söyledi.

'Öldürülen Japon gazeteci ile beraberdik'



Cüneyt Ünal, yakalanmadan birkaç gün önce Suriye'de hayatını kaybeden Japon gazeteci Mika Yamomoto ile beraber olduklarını açıkladı. Halep'te gazeteci bir grupla dolaştıklarını ancak yakalanmadan birkaç gün önce Japon gazetecilerle ayrıldıklarını anlattı.

45 yaşındaki savaş muhabiri Mika Yamomoto, 20 Ağustos'ta Halep'te Özgür Suriye Ordusu'na bağlı silahlı militanlarla hareket ederken, çıkan çatışmanın ortasında kaldı ve boynundan vurularak öldü.

Cüneyt, Japon gazetecinin öldürüldüğünü Halep'te hapishanede kanlı fotoğraf makinesini görünce anladığını anlattı.

Yamamoto'nun cenazesi Gaziantep'e getirilerek otopsinin ardından ülkesine gönderilmişti. Afganistan ve Irak savaşlarını izlemiş deneyimli bir gazeteci olan Yamomoto vurulduğu sırada kameraman eşi de yanındaydı.

CHP'li Eryılmaz: Umarım diğer arkadaşlarımıza da ulaşırız

Düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP'li Refik Eryılmaz şunları söyledi:

"Arkadaşımızı almak için mücadele verdik. Tamamen insani duygularla bu çalışmayı yürüttük. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesine yürekten bağlı bir partiyiz. Diğer arkadaşımızla ilgili mutlaka bilgi almak istediğimizi kendilerine ilettik. Arkadaşımızın durumuyla ilgili yetkililer araştırma yapıyor. 24 saat içinde bize net bilgi verilecek. Bu bilgiyi bekliyoruz. Umarım o arkadaşımıza da ulaşma imkanı buluruz. Suriyeli yetkililerden diğer arkadaşımızla ilgili de iyi haber bekliyoruz. Bize destek veren herkese, Türk halkına, basın mensuplarına ben teşekkür ediyorum. Cüneyt kardeşimizin sağlıklı bir şekilde bizlere teslim edilmesinden mutluluk duyduğumuzu, bu çalışmalardan dolayı Türk halkını bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize diyoruz."

Ünal ile birlikte esir alınan Filistinli gazeteci Beşar Kadumi'nin durumuyla ilgili ise gelişme yok. CHP heyeti Kadumi'yle ilgili bilgi istediklerini açıkladı.

Heyet gün içerisinde önce Lazkiye'ye oradan da Türkiye'ye gelecek.

'Halim yok ama çok seviyor diye dolma yaptım'



Gazeteci Cüneyt Ünal'ın anne ve babası haberi gözyaşlarıyla aldı. Çok sevinçli olduğunu söyleyen anne Arife Ünal, bir an önce Türkiye toprağına basmasını ve kucaklamak istediğini dile getirdi.

Oğlundan haber bile alamadığı 90 günü "Öyle zor geçti ki şu an kalkacak halde bile değilim" sözleriyle anlatan Arife Ünal duygularını şöyle anlattı:

"Dün Cüneyt için kampanya düzenleyen hanım telefon açıp 'Allah'a çok şükür size kavuşturacağız' deyince çok heyecanladım. Ondan herhalde tansiyonum fırladı. Sabaha kadar uyuyamadım.

Önce buraya gelmesini istiyorum. 90 gün nasıl geçti bir ben biliyorum bir de Allah. Yemek yerken boğazıma düğümlendi lokmalar, ne yer ne içer onu düşündüm hep."

Arife Ünal, oğlunun geri getirileceğini öğrendiğinde yemek hazırladığını hatta çok sevdiği için dolma yaptığını anlattı.

Baba Hikmet Ünal ise sevinç gözyaşları döktüklerini çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ağustos'tan bu yana Suriye'de



Haber kameramanı Ünal, Ağustos 2012’den bu yana Suriye güvenlik güçleri tarafından alıkonuluyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla kurulan ve aralarında Hatay Milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hasan Akgöl, Refik Eryılmaz ile Ankara Milletvekili Levent Gök’ün de bulunduğu heyet önceki gün karayoluyla Hatay’dan Lazkiye’ye geçmişti. Lazkiye’deki Suriyeli yetkililer aracılığıyla Esad’dan randevu talebinde bulunan heyetin görüşme talebine Suriye lideri Beşar Esad dün olumlu yanıt vermişti.