El Nusra örgütü öldürdüğü askerin annesini aradı

Suriye'de çatışmalar sürerken, internet ortamına düşen yeni bir video acımasızlığı gözler önüne serdi. Öldürdükleri askerin üzerinden çıkan cep telefonu ile annesini arayan El Nusra örgütünün üyeleri, oğlunu öldürdüklerini söyleyip kadının acısı ile de dalga geçtiler.

Milliyet'in haberine göre; İdlib kırsalında çıkan çatışma sırasında öldürülen ve Suriye ordusunda hizmet ettiği iddia edilen askerin üzerinden çıkan cep telefonunu alan El Nusra üyeleri, bu telefonla askerin annesini aradılar. Talihsiz kadına oğlunu öldürdüklerini söyleyip, onunla alay ederken kahkahalar attıkları görülen El Nusra üyeleri, çektikleri bu görüntüyü de sosyal medya üzerinden paylaştılar.