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Dünya

El Nusra dört Suriye askerini esir aldı

El Kaide'nin Suriye kolu terör örgütü Nusra dört askeri rehin alırken, bir askeri de öldürdü

23 Mart 2015 12:14

El Kaide'nin Suriye kolu terör örgütü Nusra Cephesi, Suriye'nin İdlip kentinde düşen bir ordu uçağındaki dört askeri rehin alırken, bir askeri de olay yerinde öldürdü.

El Kaide ’nin Suriye kolu Nusra Cephesi, Suriye’nin İdlip kentinde Suriye ordusuna ait düşen bir uçaktaki dört askeri rehin aldığını duyurdu. Terör örgütü beşinci askeri ise olay yerinde öldürdü.El Nusra ’nın yayınladığı videoda, helikopterin enkazı ve pilotun militanlarla çekilmiş görüntüsü yer alıyor.

Muhalif çizgideki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, uçağın teknik bir nedenle düştüğü öne sürüldü. El Nusra’nın uçağın pilotu ve asistanının da aralarında bulunduğu dört kişiyi üslerine götürdüğü belirtildi. Yayınlanan videoda, Suudi cihatçı ideolog Abdullah bin Muhammed al-Muheysini konuşma yapıyor.

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