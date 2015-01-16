Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah “Türkiye, IŞİD ve Nusra ile ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye sınırlarını tamamen açtı. Türkiye’nin bilgisi olmadan Suriye’ye silah giremez" dedi.

El-Meyadin televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Gassan bin Ciddu’ya mülakat veren Nasrallah, “Suriye’ye yapılan hiçbir saldırı karşılıksız kalmayacak. Suriye’nin herhangi bir bölgesine saldırı, sadece Suriye’ye değil, direniş ekseninin tamamına yapılmıştır. Buna cevap vermek de sadece Suriye’nin değil tüm Direniş’in hakkıdır. Bu cevap herhangi bir zamanda verilebilir” diye konuştu.

‘Erdoğan Şam’da namaz kılarız diyordu...’

Yakın Doğu Haber’in Türkçe olarak aktardığı mülakata göre Nasrallah, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi ihtimali sorusunu da cevapladı. Nasrallah, “Suriye yönetimini devirme ve Suriye'yi kontrol etme meselesi bitti. Bunu herkes biliyor artık. Sayın Erdoğan Şam'da namaz kalacağız diyordu. Sonra mütevazı davranıp Halep'te kalacağız dedi. Bunlar bitti geride kaldı” sözlerini kullandı. “Ben gerçeklikten bahsediyorum. Olumlu veya olumsuz yorum yapmıyorum. Gerçeklerden bahsediyorum. Şu an Suriye’de yönetimi devirebilecek ya da Suriye’ye hakim olabilecek bir güç yok” diye konuşan Nasrallah, “Şu an Suriye’nin büyük bir kısmı, ve büyük şehirleri Suriye yönetiminin kontrolü altındadır. Geri kalan yerler de IŞİD, Nusra ve ÖSO arasında paylaşılmış durumda. Suudi Arabistan’la bağlantılı Suriyeli gruplar ortadan kalkıyorlar. Arabistan’a Suriye’de en az etkiye sahip gruplar kaldı. Arabistan, Suriye yönetimini devirmek için militan toplamakla yanlış yaptı. Siyasi çözüm savaşı sona erdirebilmelidir. Yoksa sorun muhaliflerle çözülemez; çünkü IŞİD ve Nusra ortada... IŞİD’in bitirilmesi için bölgesel bir karar verildiğinde siyasi çözümden söz edilebilir” diye konuştu.

‘Türkiye sınırlarını cihatçılara açtı’

Evrensel'de yer alan habere göre, Suriye yönetimini göz ardı eden hiçbir siyasi çözümün söz konusu olamayacağını herkesin anladığını söyleyen Nasrallah şöyle konuştu:

“Türkiye, IŞİD ve Nusra ile ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye sınırlarını tamamen açtı. Türkiye’nin bilgisi olmadan Suriye’ye silah giremez. Türkiye sınırlarını kapatma kararı alırsa ne kimse girebilir ne de çıkabilir. Türkiye-Suriye sınırı Türk ordusunun ve istihbaratının denetimi altında. Türkiye sınırından Suriye’ye hala silahlı gruplar giriyor. Türkiye topraklarında silahlı grupların hala eğitim kampları var. Türkiye, Suriye konusunda zorlayıcı bir tutuma sahip, bunun sonuçları olacaktır. Irak’ta yeni hükümetin kurulması ile Türkiye’nin Bağdat’a karşı tutumu değişebilir.”