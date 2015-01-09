Nasrallah'tan Charlie Hebdo yorumu: Allah'ın Peygamberine daha ağır hakaret ettiler

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 12 kişinin hayatını kaybettiği Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak, "Saldırıyı gerçekleştirenler, Allah'ın Peygamberine, kitap yazıp aşağılayıcı filmler çekenlerden daha ağır hakaret ettiler" dedi.

'İslam bayrağı altında tiksindirici uygulamalar gerçekleştiriyorlar'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili münasebetiyle konuşma yapan Nasrallah, şunları söyledi: "Tarihi gözden geçirin, Allah'ın Peygamberi Hazreti Muhammed'i, tarih boyunca kimse bu kadar aşağılamamıştır. Saldırıyı gerçekleştirenler, Allah'ın peygamberine, kitap yazıp aşağılayıcı filmler çekenlerden daha ağır hakaret ettiler. Bu devirde, bazı terörist gruplar, İslam bayrağı ve Peygamber'in adı altında kendi tiksindirici, dehşet verici ve insanlık dışı uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. İslam dini ve Peygamberine, Peygamber düşmanlarından daha ağır hakaret ediyorlar."

Konuşmasına "Ülkemizi, tekfirci teröristler ve İsrail tehdidine karşı koruyan, sınırdaki askerlerimizi, Suriye'deki savaşa katılarak, terörün ülkemize gelmesine engel olan İslami direniş üyelerini ve şehitleri selamlıyorum" diyerek başlayan Nasrallah, "Onlar, ülkelerini kar kış, soğuk demeden her türlü kötü şartta korumak için azim ve kararlılık gösteriyorlar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yolundan giderek, bu dini ve milli görevi omuzlayan insanlar, Lübnan halkının gerçek muhafızlarıdır" ifadelerini kullandı.

'İslam'a ve Hz. Muhammed'in mesajına en büyük tehdidi bunlar oluşturuyor'

Nasrallah, Paris'te gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak, şöyle konuştu: "Bu saldırganların, Allah'ın Rasülü Hazreti Muhammed'i temsil ettiğini söyleyebilir miyiz? Zalim ve vahşice suçlar işleyen, Irak'tan Yemen'e, Afganistan'a geniş coğrafyalara yayılan bu teröristler, şimdi de kendilerini bize gönderen batı ülkelerine döndüler. Bunun böyle olması şaşırtıcı değil. Müslümanlar olarak hepimiz, Peygamber'in hayatını, ahlaki değerlerini tüm dünyaya anlatmakla mükellefiz. Bir diğer mükellefiyetimiz ise bu tekfircilere karşı İslam alemi ile dayanışma içinde olup, onları tecrit etmek, kuşatmak ve ortadan kaldırmak için gayret göstermektir. Bu terörist gruplar, ülkelerimize, kanımıza, şimdimize, geleceğimize, onur ve inancımıza tehdit oluşturuyordu. Şimdi de İslam'ın kendisine, Kur'an ve Peygamber'e tehdit oluşturuyor. İslam'a ve Hz. Muhammed'in mesajına en büyük tehdidi bunlar oluşturuyor."