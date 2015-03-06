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Dünya

Nusra Cephesi'nin komutanı El Şami öldürüldü

Suriye'de savaşan gruplardan Nusra Cephesi'nin genel komutanın da aralarında bulunduğu dört komutan hava saldırısı sonucu öldürüldü

06 Mart 2015 00:41

Suriye'de savaşan gruplar arasında yer alan El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nin üst düzey isimlerini hedef alan saldırı, Suriye-Türkiye sınırında, İdlib sınırları içinde bulunan Salkın köyünde düzenlendi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, saldırıda Nusra Cephesi'nin genel komutanı Ebu Humam El Şami ve örgütün önde gelen üç ismi öldü. El Şami dışında ölen komutanların isimleri; Ebu Musab El Filistini, Ebu Ömer El Kürdi ve Ebu Bera El Ensari.
Saldırı sırasında bu isimlerin toplantı halinde olduğu belirtiliyor. 

Saldırının ardından bir açıklama yapan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun sözcüsü, son 24 saat içinde İdlib sınırları içinde bir saldırı düzenlemediklerini açıkladı. 
Bu durumda, saldırının, rejim ordusuna ait savaş uçakları tarafından düzenlenmiş olabileceği akıllara geliyor. 

Ebu Humam El Şami, eski bir El Kaide komutanı. ABD'nin Afganistan işgalinin ardından bu ülkeye giderek El Kaide’nin El Guraba olarak adlandırdığı ve yabancı savaşçıları barındırdığı tugaya katıldı. Daha sonra Suriye’ye döndü ve Nusra Cephesi’nin askeri genel komutanı olarak tayin edildi.

 

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